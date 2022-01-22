Doğu’da sıcaklık eksi 20’lerde: Şelaleler buz tuttu

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Ayrıca Bayburt'ta tamamen buz tutan Sırakayalar Şelalesi, manzarasıyla adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

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Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu. Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çağlayan’ı gezmeye giden vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkânı buldu.

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan öğrencilerinden Nazlı Yar Bayram, “Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel” dedi.

BAYBURT

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Bayburt’ta da tamamen buz tutan Sırakayalar Şelalesi, manzarasıyla adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergâhındaki Bayburt’ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

MALATYA

Hava sıcaklığının eksi 16’ya düştüğü Malatya’da ise Darende ilçesinde Günpınar Şelalesi buz tuttu.

40 metre yukarıdan akan suların büyük bir bölümün donarak buz kütlesine dönmesi ise ortaya kartpostallık görüntü çıkardı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalenin donmuş halini çekmek için fotoğraf ve doğaseverler Günpınar'a geliyor. (İHA)