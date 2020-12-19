Doğu’da son 30 yılın en sıcak aralık ayı

Aralık ayında Türkiye'nin en soğuk kentleri Ağrı, Ardahan, Erzurum ve Kars, bahardan kalma günler yaşıyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Taşkan Öztaş, "Son 30 yılın belki de en sıcak ve en kurak aralık ayını yaşıyoruz" dedi.

Geçen yıllarda en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 ile 20 derecenin altına düştüğü Ağrı, Ardahan, Erzurum ve Kars’ta, aralık ayının 18 gününde sıcak günler yaşıyor.

Meteorolojik verilere göre, Erzurumd’da aralık ayı sıcaklıklarının önceki yıllarda sıfırın altında 5.8 iken bu yıl sıfırın altında 1.3 olarak gerçekleşti. Ardahan’da sıfırın altında 7.8 olarak ölçülen sıcaklık bu yıl 3.1, Sıfırın altında 6.9 derece olan Kars’ta bu yıl yaşanan sıcaklık sıfırın altında 1.8, Ağrı’da ise sıfırın altında 6,4 olan sıcaklık 0.7 olarak belirlendi.

“100 YILDA SICAKLIKLAR 0,9 DERECE ARTTI”

Bölgede yaşanan sıcaklıklarla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Uluslararası İklim Değişikliği panelinde paylaşılan verilere göre son 100 yılda dünyada atmosferik sıcaklığın 0,9 derece arttığını belirtti.

Öztaş, “Erzurum’da aralık ayında normalde toprak sıcaklığı eksi 20’lere kadar düşer. Ama şu an baktığınız zaman hava sıcaklığının eksilere yeni düştüğünü, toprak üzerinde bahar ayındaymış gibi bir durum var. Bunun ana nedeni iklimsel değişikliktir. Uluslararası İklim Değişikliği panelinin rakamlarına göre sanayi döneminde atmosferdeki metan gazının, karbondioksit, azot, dioksitin normale göre yüzde 40 oranında arttığını, bunun da sera etkisiyle atmosferik sıcaklığın yükselmesine sebep olduğunu biliyoruz” dedi.

“EN KURAK ARALIK AYINI YAŞIYORUZ”

Erzurum’da son 30 yılda böyle bir sıcaklık değişimine rastlanmadığını ifade eden Öztaş, “Toprak sıcaklığında geçen yıllara göre 6-7 derecelik bir farklılık var. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma ile yürüttüğümüz proje kapsamında sürekli olarak toprak sıcaklığını ve nemini izlediğimiz bir çalışmamız var. Bu verilere baktığımızda son 5 yılda böyle bir çarpıcı rakamımız yok. Meteorolojik anlamda söylüyorum, son 30 yılda belki de en sıcak ve en kurak aralık ayını yaşıyoruz” diye konuştu. (DHA)