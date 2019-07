Doğum çantasında neler olmalı? İşte anne ve bebek için doğum çantasında olması gerekenler…

Doğum çantasının içerisinde doğum sonrası, anne ve bebeğin giyeceği kıyafetler ve gerekli tüm eşyalar özenle hazırlanmalıdır. Doğumdan sonra hastanede geçireceğiniz süre kısa olsa da bazı durumlarda daha uzun kalmanız gerekebilir.

Yaşanacak her türlü duruma karşı temkinli olmak ailenin konforunu arttıracaktır. Doğumdan önce her türlü hazırlığımızın en güzelini yapmaya çalışırız. Yeni doğan bebek hastaneden çıktığında herhangi bir sağlık sorunu olmadığı sürece evine gönderilecektir. Biz öncesinden evimizi temizler, bebeğimizin banyo küveti, yatacağı yatağına kadar her şeyi kusursuzca hazırlamaya gayret ederiz ama işler hastane çantasını hazırlamaya gelince telaş yaşayabiliriz. Bu durumda sakin olup, gerekli eşyaların listesini yapabiliriz. Kendimiz ve bebek için alınan eşyaların temizliği önemli bir konudur. Bu nedenle çantaya yerleştirmeden önce tüm kıyafetler yıkanmalı, ütülenmeli ve bebeğin kıyafetlerinin etiketlerinin kesilmiş olması bebeğin hijyeni ve rahatlığı açısından önem taşımaktadır. Yeni doğan bebek dışarıdan gelecek olumsuz etkilere karşı hassastır. Bu nedenle yeni doğan bebeğimize daha dikkatli davranmalıyız. Bebek hastane odasında karışıklık yaşanmaması adına kendinize iki tane çanta hazırlayabilirsiniz. Peki bu çantada neler olmalıdır?

ANNE İÇİN DOĞUM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

-Hamile geceliği-sabahlık

-Rahat terlikler

-Göğüs pedi

-Göğüs kremi

-Emzirme sütyeni

-İç çamaşırı

-Çorap

-Hastaneden sonra giyilecek kıyafet ve ayakkabılar

-Cüzdanınız (nüfus cüzdanı)

-Kişisel bakım ürünleriniz

BEBEK İÇİN DOĞUM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

-Mevsimine göre uzun veya kısa kollu zıbın (önceden yıkanmış, ütülenmiş ve etiketleri kesilmiş

-Pijama takımı veya uzun kollu tulum

-Yelek, hırka

-Eldiven

-Pişik kremi, bebe

-Bebek için battaniye

-Puset

-Bebek bezi, ağzını silmek için küçük bezler