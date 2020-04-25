Doğum günü dileklerini, çocuklarla paylaşan Füsun Kuran: 4500 çocuğun dileği oldu

Bir Dilek Tut Derneği CEO’su Kuran’dan dev çağrı: “Gelin siz de pastanızın mumlarını üfleyin”.

Bir Dilek Tut Derneği… Çocukların, üstelik hastalıklarla savaşan miniklerin dileklerini gerçeğe dönüştüren bir oluşum. Türkiye'de 20 yılda tam 4 bin 500 çocuğa ulaştılar.

3-18 yaş arası çocukları, kalplerinde yaşattıkları, imkânsız gördükleri hayallere ulaştırdılar. Peki onları ne kadar tanıyoruz?

Dünyada 40'ıncı yılını kutlayan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish) Türkiye CEO'su Füsun Kuran, projelerini SÖZCÜ'yle paylaştı. Başarılı iş insanı daha çok çocuğa ulaşmak istediklerini belirtip şöyle konuştu:

MORAL DESTEĞİ ÖNEMLİ

*Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish), 3-18 yaşları arasında, hayati tehlikesi olan bir hastalıkla mücadele eden çocukların hayallerini gerçeğe döndürerek, miniklerimize ve ailelerine hem mutluluk hem de hayata bağlanma gücü vermeyi hedefliyor.

*Çocuklarımız gerçekten çok zor bir süreç geçiriyorlar ama doğru tedavi ve iyi moral desteğiyle iyileşip hayatlarına devam ediyorlar. Bir Dilek Tut Derneği, Türkiye'de 2000 yılından beri faaliyette. 2009'dan bu yana da uluslararası Make-A-Wish ağının bir parçasıyız.

HAYATA TUTUNUYORLAR

*Bugüne kadar 4500 civarında dilek yerine getirdik. Her sene, yarattığımız kaynak ölçüsünde maksimum sayıda çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Araştırmalara göre dilekleri gerçek olan çocukların yüzde 42'si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişki kurabiliyor.

*Yüzde 64'ünün hayata tutunma arzusu artıyor, yüzde 39'unun tedavi nedeniyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor ve yüzde 72'sinin enerji seviyesi yükseliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

*Dilekler bize dilek ailelerimizin başvurusu ile başlıyor. Tedavi altında olan çocuğumuzun doktorundan gereken onaylar alındıktan sonra eğitimli gönüllülerimiz çocukları evlerinde ziyaret ederek kendilerinin imkânsız olarak düşündükleri hayalleri öğreniyor.

*Hem hayaller hem de aile ve çocuk hakkında detaylı notlar tutuyor. Bu notlar derneğimize geri gönderiliyor ve biz her çocuğumuz için apayrı bir dilek yolculuğu tasarlayıp çocuğumuzun hayallerini hiç unutamayacağı deneyimler yaşatarak yerine getiriyoruz.”

AZRA'NIN HAYALİ ELSA

*Azra Ecrin isimli 5 yaşındaki lösemi hastası çocuğumuzun dileğini unutamıyorum. En büyük hayali ‘Elsa' olmaktı. Çorum'dan ailesiyle birlikte İstanbul'a getirdik. Olacaklardan habersizdi.

*Disney'in Frozen 2 filmi ile birlikte, gerçek Elsa, Anna ve Olaf, Türkiye'ye gelmişti. Hayalini kurduğu karakteri görünce gözlerine inanamadı Azra. Elsa'nın verdiği kıyafeti giydi, fotoğraflar çekildi. Azra Ecrin o kadar mutlu oldu ki dönüş yolunda da kıyafeti çıkarmadı.

‘Dileğim çocuklar iyileşsin' “Benim dileğim belli ve her güne bunun için uyanıp mesai yapıyorum. Çocukların iyileşmesini diliyorum.”

NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUYOR?

Web sitesinden başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor. Gönüllülük esasıyla çalışan Bir Dilek Tut Derneği'nin faaliyet alanları ise şöyle:

– Dilek Alım Gönüllüsü

Bir Dilek Tut Derneği'ne başvuran dilek çocuklarının evine ve gerekirse hastaneye giderek hayalini öğrenir ve dilek yolculuğu süreci için bilgi edinir.

– Dilek Gerçekleştirme Gönüllüsü

Dilek bekleme döneminde yapılan aktiviteleri ya da dilek gerçekleştirme günü için belirlenmiş olan programın organizasyon ve uygulanmasını sağlar, Bir Dilek Tut Derneği'ni temsil eder.

– Hayalimi Paylaş Gönüllüsü

Lise veya Üniversite öğrencisiyseniz, okulunuzda kuracağınız Hayalimi Paylaş kulübü ile etkinlikler düzenleyip, bu şekilde yarattığınız kaynağı Bir Dilek Tut Derneğine bağışlayarak dilek çocuklarının hayallerini gerçekleştirebilirsiniz.

– İdari Gönüllü

Ofis içerisinde yapılabilecek her türlü desteğe haftada en az 2-3 gün vakit ayırabilirim diyen kişiler.

DOĞUM GÜNÜNÜ BİR ÇOCUĞA BAĞIŞLA

“Uzun zamandır hayata geçirmeyi istediğimiz ‘Doğum gününü bir Dilek Çocuğu'na bağışla' projesine çok önem veriyoruz. Gönüllüler, doğum günlerinde dileklerin gerçekleşmesi için bağış topluyor. Projemiz, ‘Bu yılki dileğim Ayşe'nin dileği gerçek olsun' projesi…

www.birdilektut.org adresindeki bağış linkini sevdiklerinizle iletebilir, bağışlar sayesinde çocukların hayallerine katkıda bulunabilirsiniz. Gelin siz de pastanızın mumlarını miniklerimiz için üfleyin, hediye yerine çocukları sevindirin.”

Bir Dilek Tut Derneği hakkında

– 50 ülkede faaliyet gösteriyor.

– Her yıl dünyada 30 bin çocuğun dileği yerine getiriliyor.

– 40 yılda dünyada 480 binin üzerinde dilek gerçekleştirildi.

– 40 binden fazla gönüllü ile faaliyetlerini yürütüyor.

– Türkiye'de en çok bilgisayar ve laptop dilekleri alınıyor.

– Gerçekleşen dileklerde ikinci sırada yatak odası var.

– Olumlu deneyimler çocukları iyileşeceklerine inandırıyor.