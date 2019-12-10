Doğum kontrol hapı ne zaman korumaya başlar?

Düzenli olarak doğum kontrol hapı kullandığınızda %99 etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bazen hapları unutmak veya aksatmak kaçınılmaz olabilir. Bu gibi durumlarda etkileri %91’ e kadar düşebilir. Bu da her yıl 100 hap kullanıcısından 9’unun hamile kalması anlamına gelebilir. Peki doğum kontrol hapı tam olarak ne zaman korumaya başlar?

Doğum kontrol hapında korunmanın sorunsuz olması için haplar düzenli içilmesi gerekir. İhtiyacınız olduğunda haplarınızı hatırlamak için kendinize bir yol bulmak atlamadan her gün içmenizi sağlayabilir. Ancak, haplarınızı her zaman doğru bir şekilde alsanız bile, hamilelik riskiniz çok küçükte olsa devam edebilir.

DOĞUM KONTROL HAPI NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAR?

Genellikle ne zaman almaya başladığınıza ve ne tür hapları kullandığınıza bağlı olabilir. Doğum kontrol hapını ayın herhangi bir günü almaya başlayabilirsiniz. Ancak ne zaman başladığınıza ve kullandığınız hapın türüne bağlı olarak, 7güne kadar yedek olarak doğum kontrol yöntemi (prezervatif) kullanmanız gerekebilir.

Doğum kontrol haplarına, adetin ilk gününden sonraki 5 gün içinde başlarsanız, hamilelikten hemen korunabilirsiniz. Örneğin, pazartesi sabahı döneminiz başlarsa, hapınıza cumartesi sabahına kadar başlayabilir ve aynı gün hamilelikten korunabilirsiniz. Doktorunuz doğum kontrol haplarına başlamak için en iyi zamanı ve ne zaman korumaya başlayacağı hakkında en etkili yolları sunabilir.