Doğum kontrol hapına ne zaman başlanır? Kaç gün içilir?

Birçok kadın doğum kontrolü için farklı yöntemler uygular. En yaygın yöntemler arasında doğum kontrol hapı gelmektedir. Bu hapları doğru kullanırsanız %99.9’a kadar etkili olabilir. Günümüzde kadınların yaşam tarzı ve bütçelerine en uygun türü seçmelerine olanak tanıyan çeşitli doğum kontrol yöntemleri bulunmaktadır.

DOĞUM KONTROL HAPLARI NASIL KORUR?

Doğum kontrol hapları, östrojen ve progestin horonları içerir. Bu hormonlar, hamileliği önlemek için doğal döngüsel hormonları engelleyebilir. Hormonların kombinasyonu vücudun yumurtlamasını engelleyebilir. Ayrıca mukusu kalınlaştırarak spermin uterusa girmesini ve yumurtaya ulaşmasını engelleyebilir. Tüm kadınların kullanıma uygundur. Çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar, adet sancısı çeken ve adet düzensizliği yaşayan kadınlar da kullanabilirler.

DOĞUM KONTROL HAPLARINI NE ZAMAN KULLANMAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ

SİZİN İÇİN UYGUN BİR GÜNDE: Haplarınızı sizin için en uygun günde alabilirsiniz. Bugün başlarsanız, aynı saatte her gün bir tane almaya devam edebilirsiniz. Bu yöntemle, hamilelikten korunmak için en az 7 gün almanız gerekebilir.

PAZAR GÜNÜ: Başlama sürecinden sonraki ilk Pazar günü ilacı almaya başlayabilirsiniz. Her gün, aynı anda, sürekli olarak bir hap alın. Bu yöntemle yedek hamilelik korumasını en az 7 gün kullanmanız gerekebilir.

ADETİN İLK GÜNÜ: Adet olduğunuz güne denk düşen günün karşısındaki hapı içerek başlanabilir. Her gün aynı saate ve düzenli olarak 21 gün alınması gerekebilir.