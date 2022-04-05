Doğum sancıları başlayan kedi sağlık merkezinin yolunu tuttu

Doğum sancıları başlayınca aile sağlığı merkezinin önüne gitti, miyavlayarak yardım istedi. Hamile kedi, doktor ve hemşirelerin müdahalesiyle 4 minik yavru dünyaya getirdi.

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Karaman’da dün sabah doğum sancısı çeken kedi, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi’nde bulunan 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin kapısına gitti. Burada bir süre miyavlayan kedi daha sonra sağlık merkezinin içerisine girdi.

4 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ

Hemşire ve doktorlar kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayarak onu hemen boş bir odaya alıp müdahale etti. Anne kedi, 4 yavru dünyaya getirdi.



Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, “Kediyi şimdi yerinden kaldıramıyoruz, yavrularının alınacağını zannediyor. Şu an anne ve yavruların genel sağlık durumu gayet iyi” dedi.

Hemşire Tuğba Yaman ise, “Sabah kapımıza gelen bu kedinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladık. Odamıza aldık ve doğumuna yardımcı olduk. 4 tane güzel yavru kedimiz oldu. Şu an çok mutluyuz” diye konuştu.

İlk yavrulardan birinin nefes alamadığı ve kalp masajı ile hayata dönmesine yardımcı olduğunu ifade eden ebe Betül Yılmaz da, “İlk doğan yavrumuz nefes aalmıyordu. Ben de kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum” ifadesini kullandı. (İHA)

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