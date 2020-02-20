Bazı belirtiler bebeğin doğum anına az kaldığının habercisi olabilir. Herkeste farklı olmakla birlikte başlayan doğum belirtileri ile birlikte siz de doğum hazırlıklarınızı tamamlayabilir ve artık mucizeye tanık olmak için kendinizi rahat ve huzurlu hissedebilirsiniz. Peki, en önemli belirtilerden biri olan doğum sancısı nasıl anlaşılır? Doğum sancısı belirtileri nelerdir?

Hamilelik sürecinde anne de yaşanan birçok değişim hamileliğin son evresinde artmaya başlar. Özellikle son haftalarda oluşan fiziksel ve ruhsal değişim anne adaylarının yaşadığı duyguların zirveye çıkmasına neden olur. İlk defa doğum yapacak anne adayları bu konuda daha büyük endişe ve korkulara sahip olabilir. Aile veya arkadaşlarının yaşadığı doğum hikayeleri gitgide bilinç altında yer alır ve her sancı veya ağrının doğum sancısı olduğunu düşünerek işlerin daha da kötüye gitmesine neden olabilir. Ancak doğuma yaklaşmış olsanız bile yaşadığınız her ağrı doğum sancısının başladığı anlamına gelmez. Yaklaşık olarak doğum tarihinden 4 hafta önce başlayan sancılar hamileliğin son gününe kadar deva edebilir. Öyleyse doğum sancınızın geldiğiniz nasıl anlarsınız? İşte o büyük günün geldiğini gösteren bazı ipuçları…

GİTGİDE ŞİDDETİ ARTAN SANCILAR

Doğumunuza artık saatler kala yaşanan sancılar sıklaşmaya başlar. Kasık ve karın bölgesinde oluşan bu sancılar şiddetini arttırır ve artık 5 dakikada bir oluşmaya başlar. Böyle bir durumda mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir.

DOĞUM SUYUNUN PATLAMASI

Gebeliğin sonlarına yaklaşıldığında artan sancılarla birlikte bebeğin su kesesi patlayarak doğumun yaklaştığını anlayabilirsiniz. Akan su ile birlikte sancılarınız devam ediyorsa doktorunuza başvurmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda genellikle 24 saat içerisinde doğumunuz gerçekleşebilir.