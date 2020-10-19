Doğum sonrası depresyon bebeği de olumsuz etkiliyor

Doğum sonrası depresyon hem annenin hem de bebeğin sağlığında kalıcı sorunlara neden olabiliyor. Peki, doğum sonrası depresyon için ne yapılmalı?

Doğum sonrası depresyonu atlatmanın yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Profesyonel destek alınmadığında anneyi ve bebeği etkileyen bu durumun kalıcı sorunlara neden olabileceğini belirten uzmanlar, halk arasında lohusa depresyonu olarak bilinen doğum sonrası depresyonu anlattı.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, hamileliğin başlaması ile vücutta pek çok biyolojik ve biyokimyasal değişiklikler meydana geleceğini belirterek, doğum sonrası depresyon hakkında şu bilgileri verdi:

* Vücuttaki bu değişimlerin yanı sıra anne adaylarının psikolojik olarak etkileneceği, değişimlere uğrayacağını göz ardı etmemek gerek.

* Hormonal değişimlerin etkisiyle kaygılar, sıkıntılar, anne adayını daha hassas bir dönemin içerisine sokmaktadır.

* Çoğu kadının arzuladığı bir şey olan annelik, duygusal ve evrimsel açıdan önemli bir olay olmakla, beraberinde birçok sorumluluk da getirmektedir.

* Bu sorumlulukların ardından, doğum sonrasında ise anne için zorlu bir dönem başlamaktadır.

* Anne bu süreçte hüzün ve kaygının yanında duygulanımda da dalgalanmalar hissedebilmektedir.

DEPRESYONA NEDEN OLAN DURUMLAR

Doğum sonrası depresyon belirtileri ve tedavi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Enver Gül, önerilerini şu şekilde paylaştı:

* Gündelik yaşamda herkes zaman zaman kendini moralsiz, üzgün, mutsuz hatta karamsar hissedebilir. Depresyon hastalığı gündelik olağan moral bozukluğundan farklı olarak bu belirtilerin şiddetli ve uzun süreli olmasıdır.

* Doğum sonrası depresyonda isteksizlik, neşesizlik, yaşamdan zevk alamama, değersizlik düşüncelerinin yanı sıra aşırı yorgunluk gibi bedensel yakınmalar, ağlama, suçluluk, yeme ve uyku alışkanlıklarında değişiklikler, annenin bebeğe veya kendine zarar verme düşünceleri olarak ortaya çıkabilir.

* Eşler arasındaki güvensizlik, iletişimsizlik, cinsellikle ilgili sorunlar da depresyona zemin oluşturabilir. Özellikle eşlerin bu süreci iyi görmesi gerekmekte ve acil olarak profesyonel bir destek almasını sağlamasıdır.

* Hamilelik sürecinde ilaç tedavisinde kısıtlılıklar olduğundan, psikoterapi ile annenin içinde bulunduğu ruh halinin üstesinden gelmesine yardımcı olunur. (İHA)