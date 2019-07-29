Bebeğiniz doğdu ve artık vücudunuzda doğum sonrası oluşan değişikler bir bir yerini almaya başladı. Ancak bu dönem sakin olmasınız. Anne doğumdan belli bir süre sonra vücudunun toparlandığını fark edecek ve eğer isterse yapacağı egzersizlere vücudunu eski formuna kavuşturabilecektir. Peki doğum sonrası kilo verme egzersizleri nelerdir?

Bebek doğduktan sonra hayatınız farklı bir boyuta geçecek çünkü artık küçük ama dünyalar kadar sorumluluk isteyen bir bebeğe sahipsiniz. Bebeğin günlük bakımı, beslenmesi, banyosu, alt değiştirme işlemleri derken zaten sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Bebeğinizin ilk günler uyku sorunları derken bir de bir bakmışsınız uykuya hasret gözler. Bu nedenle bebeğinizin doğduğu bu unutulmayacak anların tadını çıkarmak sizin ve bebeğinizin daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Hamilelik döneminde alınan kilolar sağlıklı bir doğum yaptığınızın göstergesi olabilir. Bu dönem alınan kilolar ve değişimler olması gereken ve normal evrelerdir. Doğum sonrası bebeğinizi emzirme döneminde de kilo alma sorunları yaşayabilirsiniz.

DOĞUM SONRASI KİLO VERME EGZERSİZLERİ NELERDİR?

Bebeğinizin ilk dönem özellikle uyku sorunlarını aştıktan sonra kilo verme egzersizlerine başlayabilirsiniz. Öyleyse doğum sonrası kilo verme egzersizlerinden bahsedecek olursak…

Doktorlarınızın önerileri üzerine hamilelik süresinde de aktif bir yaşamınız var ise örneğin günde iki saat yürüyüş yapıyorsanız ve doğumunuz normal doğum ise egzersiz yapmaya kendinizi hazır hissettiğiniz de başlayabilirsiniz. Doğumunuz sezaryen ise egzersiz yapmaya başlamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda olacaktır. Egzersizlere hafif aerobik hareketlerle başlayabilirsin. Bebeğin uyku saati esnasında bebeğini arabasına koyup bu sırada sende yürüyüş yaparak fazla kilolarından kurtulabilirsiniz. Bisiklete binebilir, yüzebilirsiniz. Bu sporlar sizi fazla yormayacak ve enerji sorunları yaşamana sebep olamayacaktır. Evde zaman geçiriyorsanız yoga ve pilates yapabilirsiniz. Hafif tempolu başlayarak toparlandıkça egzersizlerini arttırmak yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Bebeğini pusetiyle yanına alarak fitnes egzersizlerine katılabilirsin. Yapacağın bu sporlar aynı zamanda sosyalleşmeni sağlar ve yapılan egzersizlerin katkısıyla vücudun salgıladığı endorfin hormonlarının hamilelik sonrası sıklıkla yaşanan depresyon gibi sorunlar yaşanmasını ortadan kaldırabilir.