Anne adayları hamilelik sürecinde vücudunda bir takım değişiklikler yaşayabilirler. Özellikle karın bölgesinde oluşan çatlama ve sarkmalar sizi hayrete düşürebilir. Doğum sonrası bebeğini emziren annelerin göğüslerinde sarkmalar ve değişimler de olacaktır. Doğumdan sonra kadınların vücutlarını korumak için yaptıkları ilk hamle korse kullanmak olacaktır. Peki korse gerçekten vücudu toparlamaya yardım eder mi? Doğum sonrası korse kullanımı nasıl olmalı? Korse kullananların gördüğü faydalar nelerdir?

Doğum sonrası yaşanan tüm bu değişiklikleri bazı anneler umursamazken bazı anne adayları bunu takıntı haline getirebilir. Olan biten tüm bu değişikliklerin sonucunda alacağınız mükemmel hediye sizi çok mutlu etse de ayna ile her karşılaştığınızda eski formunuza dönmek için yapacaklarınızı kafanızda tasarlarsınız. Doğum sonrası üstüne bir de bebek bakımı eklenince kendinize bakmayı bırakın, saçınızı taramaya vakit bulamazsınız. Korse kullanımı pratik olduğu için doğum sonrası kullanımı pek çok anne adayı için kurtarıcı olabilir. Kullanılan korsenin yağlanan ve sarkan karın bölgesini toparladığı düşünülmektedir. Tıpkı bazı modellerin belini inceltmek adına kullandığı korseler gibi. Bu dönem karın kaslarının eski kuvvetini yitirmesi ve yağın o bölgede birikip sarkması durumunda aklımıza korse kullanımı gelebilir. Korse kullanıcıların bazılarında işe yararken bazılarında işe yaramadığı savunulmaktadır. Biriken bu yağların eritilmesi adına yapılacak uygun diyet ve egzersizler son derece faydalı ve bölgedeki sarkmanın önüne geçecektir.

DOĞUM SONRASI KORSE KULLANIMI NASIL OLMALI?

Bu dönem kullanılacak korsenin karın bölgesini çok fazla sıkmamasına özen gösterilmelidir. Korsenin fazla sıkması iç organlarınıza zarar verebilir. Bu nedenle karın bölgenize uygun sıkılıkta korse tercih edilmelidir. Korsenizin naylon olmayan pamuk dolgulu kumaştan olması karın bölgenizi fazla rahatsız etmemesine yardımcı olacaktır. Korsenizi güvenilir markalardan seçmek kullanımı ve dayanıklılığı açısından faydalı olabilir.

KORSE KULLANACAKLARA ÖNERİLER

Eskilerde kullanılan çarşaf ve bezlerin yerini günümüzde korse almaktadır. Korse takmak sizin kendinize yapacağınız ilk adım olduğu için sizi mutlu edebilir. Ayrıca kullandığınız kıyafetlerin korseli olması da sizin hem görselliğinizi etkilerken hem de korsenizin her zaman kullanılır olduğunu ispatlayacaktır. Doğum sonrası anne adayının spor yapması belki mümkün olmayabilir. Bu dönem hem korse kullanarak hem de bebeğinizin uyku aralarında onun temiz hava almasını sağlayarak sizde yürüyüş yapabilirsiniz. Yürüyüş tüm kaslarınızın çalışmasına ve sıkılaşmasına olanak sağlayacaktır. Korse doğum sonrası göbeğinizin daha fazla sarkmasına izin vermeden toparlayacağı düşünülmektedir. Korsenizi gündüz takıp gece çıkarmak bel ve sırt ağrısı gibi sorunlarla karşılaşmamaya yardımcı olabilir. Uzun süreli takılan korse agrı yapabilir. Bu nedenle uzun dönemli kullanımı da sıkıntılar doğurabilir.