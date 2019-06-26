Hamile kadınların en çok merak ettiği konulardan biri doğum eyleminin başlangıç anıdır. Birçok anne adayı doğuma hazırlıksız yakalanmaktan ve hastaneye yetişememekten korkar. Bu korkular hamileliğin son evrelerinde gitgide artmaya başlar. Peki doğumun başladığı nasıl anlaşılır? İşte doğum anı hakkında bilmeniz gerekenler...

Normal bir gebelik 40 hafta olduğundan 38-39 gebeliklerde doğum öncesi belirtiler daha baskın oluyor. Son adet tarihinizin ilk gününden itibaren hamilelik evresi başlamış olacaktır. Doktorun size vereceği tarih belki tam anlamıyla tutmasa da ona yakın bir zaman kıstasında bir hafta önce veya bir hafta sonra bebeğiniz muhtemelen dünyaya gelecektir. Yapılan araştırmalara göre henüz doğum başlangıcını neyin tetiklediğini bilmemektedir. Bazı araştırmacılar fetüsün içerisindeki hormonel değişikliklerin plasentanın kortikotrafin salgılayan hormon olarak bilinen bir maddenin çok daha yüksek seviyelerde devreye girdiği düşünülmektedir.

DOĞUM BAŞLADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Hamileliğin son günlerinde kasık ve karın bölgesinde bir takım kasılmalar yaşanmaktadır. Bunlar halk arasında yalancı sancı olarak tabir edilmektedir. Bu dönemde hazırlığınızı yaptığınız takdirde telaşlanacak hiçbir şey yoktur. Büyük ihtimalle doktorunuzda sizi doğumun başladığı anı anlatacak ve bu konu hakkında sizi bilgilendirecektir. Doğumun başladığını size bildiren en önemli bilinmesi gereken konu sancıların git gide sıklaşması olacaktır. Peki açıklayacak olursak doğum anının başladığını nasıl anlarız?

ARTAN SANCILAR

Bir anda başlayan sancılarınızın git gide daha sık aralıklarla artması ortalama 10 dakikada 3-4 defa ortaya çıkan rahimde ağırlık şeklinde toplanan kasılmalardır. Her kadının doğum süreci farklı geliştiğinden dolayı kimi kadında bu ağrılar şiddetli yaşanırken kimi kadında hafif yaşanan sancılardır. Yaşanan sancılarınız sırasında panik yapmadan doktora gitmek ve durumu anlatmak çok daha doğru olacaktır. Bazı durumlarda anne adaylarının suyu patlar ve doğum başlar bu gibi durumlarda doktorumuza başvurmak en doğru seçim olacaktır. Doğum süreci kimi anne adayında kısa olurken kimi anne adayının saatlerini alabilir. Bu gibi durumlarda korkmak yerine doğumun sağlıklı bir şekilde oluşması için sakin ve soğukkanlı davranmakta fayda olacaktır. Normal doğum sonrası yaşanan tüm ağrılar dinecek ve vücut hızla toparlanacaktır.

NİŞAN

Doğuma kadar rahim ağzında duran nişan pembemsi veya kahverengimsi bir maddedir. Doğum yaklaştığı an rahim ağzı iyice genişler ve bu sümüksü yapıdaki nişan kendini dışarı atar. İç çamaşırınızda fark edeceğiniz bu lekeli maddeyi gördüğünüzde telaşa kapılmadan doğumun habercisi olduğunu bilmeniz yeterli olacaktır.