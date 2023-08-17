Doğumun ilk haftasında 41 bin TL’lik lüks otelde kalan anne tartışma yarattı

Güney Kore'de yaşayan bir annenin, geçen ay ikinci kızının doğumunun ardından "yeni anneler için lüks bir otelde" kalarak yarattığı tartışma sosyal medyayı ikiye böldü.

Sozcu.com.tr

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Eskiden Hawaii’de yaşayan ancak bu yılın başlarında Güney Kore’ye taşınan 30 yaşındaki Sarah Goo, yeni doğan bebeğinin ilk haftasında lüks bir otelde kalmak için tam 41 bin TL (1500 dolar) ödedi.

Ancak bir hafta boyunca beş yıldızlı “doğum sonrası iyileşme merkezinde” lüks yemek ve spa uygulamalarının keyfini çıkaran genç kadın, çocuğunun önemli “dönüm noktalarını” kaçırdığını açıkladıktan sonra kendini şiddetli tartışmaların içinde buldu.

Tamamen doğum yapmış kadınların iyileşmesine yardımcı olmak için tasarlanmış olan tesiste bir dizi cömert olanak bulunuyor. Bunlar arasında anne sütünü çoğaltan son derece besleyici yemekler, çocuk bezinin nasıl değiştirileceğine dair dersler, ücretsiz masajlar ve yoga dersleri gibi seçenekler yer alıyor.

“BİR DAHA GİTMEM”

Ancak aldığı hizmetten memnun olduğunu söylese de Goo, oraya bir daha gitmeyeceğini itiraf etti. Tesisteki deneyimini geçen hafta TikTok’a anlattı ve yeni doğan kızıyla neredeyse hiç bağ kuramadığını açıkladı.

Başkalarının yeni doğan bebeğine “bakmasına” izin verdiği için “kötü bir anne” olup olmadığını merak ettiğini de ekledi.

Günlerini dışarıda yürüyüş yaparak, esneme hareketleri yaparak, masaj yaptırarak ve pedikür yaptırarak geçirdiğini söyleyen anne, bebeğini istediği zamanlarda görebildiğini de belirtti.

Goo, kendini suçlasa da sosyal medya kullanıcıları arasında ona destek olanlar az değildi. Yeni doğum yapmış bir annenin bu tarz bir bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyenler dışında, bir annenin çocuğunu ilk haftasında yalnız bırakmasını yoğun bir şekilde eleştirenler de oldu.

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