Doğuştan görme engelli Ameliya yetenekleriyle şaşırtıyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz, piyano çalıyor, yazdığı şiirlere beste yapıyor. Okul derslerinde de başarılı olan Ameliya Selma'nın hayali ise kendine ait bestelerinin duyulması ve şarkıcı Buray ile aynı sahnede şarkı söyleyebilmek.

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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Damlacık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz, doğuştan görme engelli. Ancak Ameliya’nın engeli hayal gücüne engel olmadı. Küçük yaşlardan itibaren piyano çalan Ameliya Selma, hem yazdığı şiirlere beste yapıyor hem de hikaye ve masal yazıyor. Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu’ndan sonra köy okulunda öğrenimine devam eden Ameliya, derslerinde de başarılarıyla adından söz ettiriyor.

“ŞARKICI BURAY İLE ŞARKI SÖYLEYEMEK İSTİYORUM”

Annesi Rus, babası da Türk olan Ameliya, “4 yaşındayken annem salona bir piyano kurdu. Notalarını elimle okudukça piyano çalmak ilgimi çekti. Dahaonra annem ve babam bir müzik öğretmeni ile görüştü. İki yıldır özel piyano dersi alıyorum. Piyano çalıyorum, aynı zamanda kendi bestelerim var. Şiir, hikaye ve masal da yazıyorum. Müzik ve yazı yazmak benim için huzur verici. Şarkı sözlerini, çok sevdiğim kişileri düşünerek yazıyorum. Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Ayrıca şarkılarımı internette yayınlamayı da istiyorum. Şarkıcı Buray’la da aynı sahnede şarkı söylemek isterim” dedi.

“ARKADAŞIM BANA DESTEK OLUYOR”

5. sınıfa kadar Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu’nda okuduğunu, ardından Damlacık Ortaokulu’na geçiş yaptığını belirten Ameliya, “Okuldan ayrıldıktan sonra gören çocukların arasında ders yapmak beni zorlar diye düşünmüştüm. İlk başta tedirgin olmuştum ama her şey yolunda gidiyor. Sınıf arkadaşım Ecrin Yılmaz, bana destek oluyor. Sınıfa birlikte giriyoruz. Derslerde yardımcı oluyor” diye konuştu.

Baba Şahin Oğuz ise “Evimizde eski bir piyano vardı. Piyano ile ilgilenmeye başladı. Ameliya’daki cevherleri görünce bu durumun üzerine gittik. Ona özel dersler aldırdık. Ameliya derslerinde de başarılı. Öğretmenleri ondan çok memnun. Kızım hem piyano çalıyor hem de şarkı sözü, hikaye ve masal yazıyor. Kendine ait besteleri var. Ameliya kitapları arkadaş olarak bilen, sorumluluklarının farkında olan bir çocuk. Ameliya’da eksik bir şey hissetmiyoruz. O aslında engelli değil” ifadelerini kullandı. (İHA)

