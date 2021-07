Doğuştan belediyeci

■ Sandık Oyunları'nı niçin yazdınız?

2004 yerel seçimlerine kadar hiç sorun yaşanmamıştır. AKP iktidarında illa her yeri ben alayım durumu olmuştur. Bu onların sandıklarla ilgili yeni senaryolar üretmesine neden oldu. Bu çirkinlikleri yaşayan bir başkan olarak 2019 yerel seçimlerinde yaşadıklarımızı demokrasi adına tarihe not düşmek için yazdım.

■ Bu kitabı çıkarırken bir sorunla mı karşılaştınız?

Bu yazdığım haliyle bile kitabı engellediler. Önce Kültür Bakanlığı izin verdi. 2,5 aylık bir uğraş verdik. Verilen izni askıya aldılar. Özel mücadele sonucunda basıldı. Demokrasi adına bir ayıp belgesidir.

■ 2019 seçimlerini tarihi açıdan birkaç cümle ile özetler misiniz?

Türk demokrasi tarihinde bir metropol belediye başkanı iki ayda iki mazbata almıştır. İlk sandıktan 117 bin fark çıkmıştı. Bunun kabul etmeyen iktidar 1 milyona yakın tarihi bir fark yedi. Bu demokrasi dersi, iktidar partisinin bitişidir.

■ Erken seçim gündeme geliyor. Yargı tarafsızlığı, medya, örgütler ile siyasi ilişkiler ağı arasında nasıl bir seçim bekliyor?

İster zamanında seçim olsun ister erken olsun. At izinin it izine, it izinin at izine karıştığı bir dönem yaşanıyor. Ben devlet adamıyım, mafyayla işim olmaz. Doğruluğunu bildiğim konu bile olsa hukuk dışında konuşmam. Seçimin sonucunun seçim sandıkları açıldığı zaman çirkinliğin hangi boyuta gideceğini mi, yoksa demokrasinin tam işleyişini mi göreceğiz? Endişeliyim.

■ Tuz daha ne kadar kokacak?

70 sente muhtaç olduğumuz zaman, Küçükçekmece Sefaköy Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı'ydım. Ambargo vardı, Karaoğlan (Bülent Ecevit) Erbakan'la Kıbrıs'ın yarısı almış, ABD ambargo uyguluyor. Ben yağ, mazot dağıtıyorum fişle. O gün bile bugünkü şartlardan iyiydik. Herkes yazıp çizebilirdi. Demokrasiyi özümseyen halk mutluydu. Erken seçim tabii bir haktır. Halk kim gelirse gelsin, bir tek adalet istiyoruz diyor.

■ İBB, AKP'deyken; AKP'li belediyelere verilen desteklerin muhalefete verilmediği bilinirdi. İmamoğlu döneminde, İBB ile ilçe belediyeler arasında ne değişti?

İmamoğlu dönemi bir kere adalet adına rahatladık. 39 belediye ayrımı yapmadan geziyor. Herkese eşit davranması, şeffaf olması bizim hep kafamızı kurcalayan ihaleleri canlı yayında yapması tüm belediyelerin İmamoğlu'na güvenle bakmalarını sağladı. Bunu yanında biz belediye başkanından yılda iki defa özel randevu alamıyorduk. Şimdi ayağınıza kadar gelip size fırsat veriyor. AKP'li başkanları da rahatlatmıştır ama söyleyemezler.

Tam 6 dönemdir belediye başkanı

“İnsan 6 dönem belediyeciliği aynı heyecanla yapabilir mi?' diye soruyorum Dr. Hasan Akgün' e. “Belediyecilik için doğmuşum'” diyor. İstanbul'da yaşanan son seçimi tarihe not düşmek için Sandık Oyunları kitabını yazan ve basımına da başta izin verilmediğini anlatan Akgün, dünden bugüne belediyeciliği ve yaklaşan seçimle ilgili çarpıcı analizler yaptı.

‘İBB ile ortak çalışmalar ve projeler yürütüyoruz'

Biz İBB'nin işleyişini yönetiyoruz. Ama alınacak olan krediyi bütçenin büyütülmesi için yatırımların önünün açılması için iktidar değiliz. Bunları halk biliyor. Bugüne kadar muhalefette kalmamızdan dolayı 14 ilçe belediyesinin depreme karşı hazırladığı planlar çıkmadı. Örnek Büyükçekmece Kumburgaz sahilleri planları çıkacak ki ben o insanların ölmesini engelleyeyim. Evet AKP'li belediyelerin her şeyi geçiyor. Şimdi hiç kimse Ekrem İmamoğlu'na şu yatırımı neden yapmadın diyemez. Şunları yapacağım AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir ey İstanbul halkı diyeceğiz.

■ Vatandaş git demeği sürece devam edeceğim demiştiniz 6 dönem 46 yıldır politika ve belediyecilik. Aynı heyecan olmaz gibi geliyor ki örneği az… Hasan Akgün Belediyecilik için mi doğduğuna inanıyor?

Bunun başka türlüsünü izah edemiyorum. Ben de inanamıyorum bir insan 45 yıl aynı yemeği yer mi? Hiç yorulmadım. Doğuştan belediyeci olduğumu biliyorum. Para kazanmaya niyetli olsaydım başkaları gibi Türkiye'nin en zengin belediye başkanlarından olurdum.

■ Büyükçekmece sahilinde geniş bir çalışma var. Ne zaman tamamlanıyor?

Gürpınar burnundan Mimar Sinan Bababurnu'na kadar 16 kilometrelik sahil şeridimizin çevre düzenlemesini yeniden yapıyoruz. Büyükşehirle ortak yürütüyoruz. Denizde sahilde yeni bir konsept yarattık. Halkın her yerden denize girmesini sağlamak için 16 km bisiklet ve yürüyüş yolu yapmak için kumsalda bulunan tüm işyerlerini yıktık. Deniz tarafında olmayanları da yeniliyoruz. Estetik bir sahili halkımıza yeni bir cazibe merkezi olarak sunuyoruz. 2022'nin baharında bitecek. Yat Limanı'nın birinci kısmı da Eylül ‘de açılıyor. Deniz otobüsü hattı açılıyor.