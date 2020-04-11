Doktor eşine seslendi

Özellikle geçtiğimiz haftalarda sağlık çalışanlarına gönderilen alkışlar herkesin katıldığı bir etkinliğe dönüşmüştü. Şimdilerde de insanlar sağlık çalışanları için düzenlenen maske kampanyaları ile onlara destek olmayı sürdürürken cansiperane bir şekilde görevlerini sürdüren bu insanların aileleri de onlara paylaşımlarıyla moral veriyor.

Bir sosyal medya hesabı, doktor eşine bu süre zarfında olan mücadelesi için destek veren ve onunla gurur duyduğunu gösteren bir eşin mesajını sayfasına taşımış ve olayın bir de bu yüzünü gözler önüne sermiş.