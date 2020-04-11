Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Doktor eşine seslendi
Doktor eşine seslendi
Corona virüsü ile mücadele kapsamında hayatlarını ortaya koyarak geceli gündüzlü emek veren sağlık çalışanları kelimenin tam anlamıyla övgüyü hak ediyor.
Yaşam 11 Nisan 2020 - 14:52

Özellikle geçtiğimiz haftalarda sağlık çalışanlarına gönderilen alkışlar herkesin katıldığı bir etkinliğe dönüşmüştü. Şimdilerde de insanlar sağlık çalışanları için düzenlenen maske kampanyaları ile onlara destek olmayı sürdürürken cansiperane bir şekilde görevlerini sürdüren bu insanların aileleri de onlara paylaşımlarıyla moral veriyor.

Bir sosyal medya hesabı, doktor eşine bu süre zarfında olan mücadelesi için destek veren ve onunla gurur duyduğunu gösteren bir eşin mesajını sayfasına taşımış ve olayın bir de bu yüzünü gözler önüne sermiş.