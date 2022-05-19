Doktor randevusu sırasında ‘ağladığı’ için ekstra 40 dolar ödedi

ABD'nin New York kentinde bir doktorun, muayene sırasında ağlayan hastasından 40 dolar ücret talep ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yansıyan olay kısa sürede gündem oldu.

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ABD’nin New York kentinde yaşayan ve popüler bir YouTube kanalı olan 25 yaşındaki Camille Johnson, küçük kardeşinin doktor faturasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Doktor faturasında, kız kardeşinin muayene sırasında ağladığı için 40 dolar fazla ödediği ortaya çıktı.

Johnson, “Kız kardeşim son zamanlarda bir sağlık sorunuyla gerçekten mücadele ediyor ve sonunda bir doktora görünebildi. Ağladığı için ondan 40 dolar almışlar” sözleriyle faturanın görselini paylaştı.

Johnson, Twitter açıklamasında, kız kardeşinin “nadir bir hastalığı” olduğunu ve tedavi bulmakta zorlandığı bildirildiği için “hayal kırıklığına uğramış ve çaresiz hissettiği için duygusallaştığını” açıkladı. Sosyal medya fenomeni, “Neden ağladığını sormadan, ona doğru düzgün bir reçete bile yazmadan 40 dolar istemişler” sözleriyle isyan etti.

Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Johnson, İngiliz basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Onu depresyon veya diğer akıl hastalıkları açısından değerlendirmediler ve akıl sağlığını onunla tartışmadılar” dedi. Genç kadın sözlerini, “Hiç bir uzmanla konuşmadı, kimseye sevk edilmedi, herhangi bir reçete yazmadı ve akıl sağlığına yardımcı olmak için hiçbir şey yapmadılar.” ifadeleriyle sürdürdü.

Johnson’ın kız kardeşinin babasının sağlık sigortası kapsamında olduğu bildirilirken, aile hala şokta…

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