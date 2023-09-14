Doktorlar fişini çekmek istiyor… 6 aylık bebeğin ailesi hukuk mücadelesi başlattı

İngiltere'de doğumundan itibaren bir dizi ciddi hastalıkla boğuşan 6 aylık Indi Gregory'nin ailesi, doktorların bebeğin fişini çekme talebine karşı Yüksek Mahkeme'ye gitmeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de nadir görülen mitokondriyal hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi veren 6 aylık bir bebeğin durumu büyük tartışma yarattı.

6 aylık Indi Gregory’nin Queen’s Medical Centre’daki doktorları, küçük bebeğin zorlu tedavi süreci yerine ölümüne izin verilmesinin daha doğru olacağını söyleyince aile bebeklerini yaşatmak için mücadele başlattı. Aile, bebeğin hayatının tedaviyle kurtulabileceğini belirterek Yüksek Mahkeme’ye gitme kararı aldı.

Daily Mail gazetesine konuşan baba Dean Gregory, Indi’nin fiziksel engellerine rağmen mutlu bir bebek olduğunu söyleyerek “Çok güçlü küçük bir savaşçı. Yaşama şansını hak ediyor. Hastane onu bizden almak istiyor ve dehşete düşmüş durumdayız” dedi.

35 yaşındaki anne Claire Staniforth de hastanenin “bebeğin fişini çekme” talepleri karşısında çaresiz kaldıklarını söyledi.

Nottingham Üniversite Hastanesi ise bebeğin makineler yardımıyla yaşatıldığını ve durumunun kötüye gittiğini savunarak bebek için en iyi yolun “ölüm” olduğunu belirtiyor.

Bebeklerinin sağlığı zaman zaman kötüye gitse de iyi zamanlarında neşeli olduğunu kaydeden aile, “Bizim kucağımızdayken kalbi düzenli atıyor ve mutlu. İyileşmek için zamana ihtiyacı var. Asla diğer çocuklar gibi olamayacağını biliyoruz ama yaşamına son verme düşüncesi kalbimizi kırıyor” ifadelerini kullandı.

Bebeğin ameliyat edilmesini isteyen aile yetkililerden de destek bekliyor.

Kalbinde delik de olan küçük Indi ile ilgili son kararı mahkeme verecek.