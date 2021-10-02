Dolandırıcılara parasını kaptıran eşiyle üç yıldır konuşmuyor

Isparta'da yaşayan Mehmet Duvar (71), üç yıl önce dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı. Yaşanan bu olaydan sonra eşi Dudu Duvar (65) ile arası açıldı. Dudu Duvar 3 katlı evlerinin birinci katına, Mehmet Duvar ise giriş katına yerleşti. Duvar çifti, dolandırıcılara kaptırdıkları paralarını bulmanın hayaliyle yaşamlarını sürdürüyor.

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Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir yaşam süren Mehmet Duvar’ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı iki kişi nedeniyle değişti. Tanrı misafiri olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan dolandırıcılar, Mehmet Duvar’a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi.

Bir gün Mehmet Duvar’a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri bir toprak tencere veren iki kişi, bu eseri saklamasını istedi. Dolandırıcılara inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kapı saklamaya başladı.

Şehir dışına giden iki dolandırıcının istediği 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, en sonunda gerçeği anladı. Duvar, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurup, H. ve A.Y.’den şikayetçi oldu. Ancak adli süreç Mehmet Duvar’ın beklediği gibi sonuçlanmadı.

Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kalan Mehmet Duvar, Adalet Bakanlığı’na kadar başvursa da sonuç elde edemedi.

ÜÇ YILDIR KONUŞMUYORLAR

Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar’ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. İki katlı bir evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşirken, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı.

2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürmeye devam ediyor.

“BENİ EVDEN KOVDU”

Mehmet Duvar’ın eşi Dudu Duvar, ” İki adam geldi bunu kandırıp bir gece toprak kazmaya götürdü. Eline bir toprak tencere verip, elindeki 25 bin lirayı alıp gitmişler. Sonra ‘ver bakalım para, ver bakalım para’ bundan ne var ne yok almışlar. En son küçük oğlumdan 50 bin lira isteyince çocukların haberi oldu, ‘baba yapma, etme’ diyerek engel oldu. Yoksa Antalya’da aldığımız evi de satıp onu da verecekti” dedi.

Dudu Duvar sözlerine şöyle devam etti: “Biz ‘para yollama’ deyince kötü olduk. Birbirimizi yedik, ete para vermedik. Beni evden kovdu. Bir süre gittim ‘malım var’ diye mecbur döndüm. Şimdi ben üst katta, o alt katta, 3 senedir ayrı oturuyoruz, konuşmuyoruz. Sağ olsun çocuklarım bana bakıyor.”

GÖZÜ YOLLARDA…

Hem mal varlığını hem aile huzurunu kaybeden Mehmet Duvar ise şimdi ilçe girişinde bulunan evinin önünde gözü yolda bir gün kendisini dolandıranların insafa gelip aldıkları parayı geri ödeyecekleri günü bekliyor. (DHA)