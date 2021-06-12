Dolu yığınları iş makineleriyle taşındı

Beyşehir'de yağmurla birden yağan nohut iriliğindeki dolu, şehrin ana caddelerini bembeyaz bir görüntüye büründürdü.

Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerindeki bazı dükkan ve iş yerleri dolu yığınlarıyla doldu.

Dolu yığınlarından dolayı park halindeki araçlar hareket ettirilemedi. İş yeri sahipleri ise dükkanlarında ellerinde küreklerle uzun süre dolu temizliği mesaisi yaptı.

Dükkan önlerinde ve cadde kenarlarındaki dolu tanelerinin oluşturduğu yığınlar için seferber olan belediyeye ait kepçeler dolu yığınlarını kamyonlara doldurarak bölgeden uzaklaştırdı.

Bu arada, sağanak nedeniyle bazı caddeler de adeta göle dönüştü. Caddelerin göle döndüğü güzergahlardaki bazı iş yeri ve evlerin depolarında da su baskınları oluştu. Ekipler, su baskını yaşanan mekanlarda vidanjörlerle tahliye çalışması yaptı.

Beyşehir'de sağanak yağış esnasında çok sayıda maddi hasarlı kaza da yaşandı. Göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çeken ve yolda kalan araçların sürücülerinin yardımına çağrılan çekiciler ile tamirciler yetişmeye çalıştı. (İHA)