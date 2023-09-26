Dominik’te öldürülen Alper Baycın’ın adı okulunda yaşatılacak

Dominik Cumhuriyeti'nde 2018 yılında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın adı, Antalya'da mezun olduğu okulda yaşatılacak.

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Etkinlik merkezinin açılışı, dün Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu’nda yapıldı.

Açılışa, Alper Baycın’ın annesi Aynur Baycın, Acun Ilıcalı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Açılışta konuşan Acun Ilıcalı, Alper Baycın’ı kaybetmenin acısını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Güzel insanların, Alper’in anısı için bir araya gelip onu yaşatmak ve ölümsüzleştirmek istemesi çok güzel. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Aynur hanıma çok teşekkür ediyorum, beni ailesi olarak görüyor, hangi duygularla çağırdığını çok iyi biliyorum. Alper’i hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman kalbimizde olacak, böyle güzel kurumlarda adını yaşatacağız” dedi.

Anne Aynur Baycın ise “Acun Bey o kadar yoğun tempoda çalışmasına rağmen bizi kırmayıp buraya kadar geldi. Ona ve ekibine sonsuz teşekkürler. Alper’im bu okulda 8 yıl okudu ve bu okul benim için özel bir yere sahip. Bundan sonra bu mahallenin muhtarı olarak değil, bu çocukların ikinci annesi olarak onlar için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal da Alper Baycın’ın kişiliği ve yaşamıyla çocuklara örnek olacak bir Muratpaşalı olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Survivor programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Alper Baycın, 28 Haziran 2018’de sokakta yürürken çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Cenazesi memleketi Antalya’da toprağa verilen Baycın’ı öldürenn iki kişi tutuklanarak yargılanmıştı. (AA)