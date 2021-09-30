Dominik’te öldürülen Alper Baycın’ın adının verildiği park açıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Donimik Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın (24) adının verildiği parkın açılışı yapıldı.

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2018’de yarışma programı Survivor’ın çekimleri sırasında Dominik Cumhuriyeti’nde çantasını gasp etmek etmek isteyen iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın’ın adının verildiği park törenle açıldı.

Güzeloba Mahallesi’ndeki parkın açılışına Alper Baycın’ın ailesi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Survivor yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya katıldı. Alper Baycın’ın çalışma arkadaşları, sevenleri, muhtarlar ve siyasi partilerden temsilciler de aileyi yalnız bırakmadı.

Törende konuşan anne Baycın, “Alper’in isminin yaşatılmasını, onu kaybettiğimden beri çok istedim. Diyeceksiniz ki neden? Alper örnek bir çocuktu. Bizim çocuğumuz olduğu için değil. Çocukluğundan beri kimsenin kalbini kırmadı. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

ACUN ILICALI: GÜZEL KARDEŞİM

Acun Ilıcalı da “Bazı insanların yokluğu asla doldurulamaz. Alper de o insanlardan biriydi. Annesini ve babasını tanıdıktan sonra Alper’in neden örnek bir insan olduğunu da görüyoruz. Hep beraber burada olarak bunu başardık. Bu güzel kardeşimizin anne ve babası onunla bir kez daha gurur duymuştur. Bunu milletimizin farkı olarak görüyorum. Bu maneviyatımızın bence dünyada karşılığı yok. Sevgili belediye başkanımız burada, çok önemli. Şehrin en güzel yerinde böyle güzel bir park. Hepimizin kalbimizin buluştuğu bir yer olacak burası” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal’ın da konuşmasının ardından parkın açılışı yapıldı. (DHA)