Donald Trump ve Kim Kardashian, ASAP Rocky için devreye girdi

Birkaç hafta önce Stackholm'de bir festivale katılan ve sonrasında karıştığı kavga nedeniyle hapse atılan ASAP Rocky için, ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Kardashian devreye girdi...

ASAP Rocky, geçtiğimiz haftalarda, İsveç’in başkenti Stockholm’de Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahne aldı. Konser sonrası yaralanmalarla sonuçlanan bir sokak kavgasına karışan ünlü rapçi 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Ardından ise hapis cezası aldı.

Pek çok kişinin suçsuz olduğunu düşündüğü ASAP Rocky ile ilgili, kavga sonrası soruşturma açıldı. İsveç polisi, Stockholm şehir merkezinde çıkan kavgayla ilgili soruşturma devam ederken, ABD'li rap yıldızının 25 Temmuz'a kadar nezarette kalmasına karar verildi.

Ünlü rap şarkıcısının serbest kalması için pek çok kampanya başlatıldı. Üstelik Rocky’nin kötü şartlar altında kalması Kanye West ve eşi Kim Kardashian’ın yanı sıra dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’in de aralarında bulunduğu isimleri devreye soktu. Dünyaca ünlü isimler ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için Trump’a çağrıda bulundu.

Bir iddiaya göre de Trump ile arası iyi olan Kim Kardashian, ABD Başkanı ile telefonda konuşup, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i aramasını rica etmiş. Ki Trump da gelen taleplere sessiz kalamadı ve hem İsveç Başkanı’nı aradı hem de sosyal medyadan o da çağrıda bulundu. Rocky'ye şahsen kefil olan Donald Trump, attığı twitte, Löfven'in kendisine rapçinin adil yargılanacağına dair söz verdiğini açıkladı.