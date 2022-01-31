Donan Arin Gölü üzerinde futbol keyfi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve tamamen donan Arin Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu.

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Adilcevaz ilçesinde 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu.

Gölün donmasını fırsat bilen Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köylerinin yanı sıra Aydınlar beldesindeki çocuklar ve gençler, buzla kaplı gölün üzerinde futbol oynayarak zaman geçiriyor.

Yüzeyinde 25 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan göl üzerinde futbol oynayan gençlerin görüntüsü havadan drone ile görüntülendi.

Göl üzerinde futbol oynayan gençlerden Erhan Erçetin, “Gölün buz tabakası kalın olduğundan dolayı korkusuzca burada spor aktiviteleri yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Emen de “Yazın kuşların cenneti oluyor. Kışın da burası kalın bir tabaka buz tutuyor. Buz tuttuğundan gençlerimizin eğlence merkezi oluyor. Gençler burada futbol oynuyor, halay çekiyor, oyun oynuyor” diye konuştu. (İHA)



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