Donan Arin Gölü üzerinde ‘topa garani’ keyfi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve buzla kaplanan Arin Gölü'nde bir araya gelen gençler, beyzbola benzerliğiyle bilinen 'topa garani' oynayıp halay çekti.

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Adilcevaz ilçesinde Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nın eteğinde bulunan Arin Gölü, bugünlerde yüzeyinin donmasıyla farklı güzelliğe büründü.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölü fırsat bilen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve gençler, göl üzerinde halay çekip yörede unutulmaya yüz tutmuş ve beyzbola benzerliğiyle bilinen ‘topa garani’ oynayarak doyasıya eğlendi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, “80 kişilik grup ile bugün burada buluştuk. Kaybolmaya yüz tutmuş, yöresel oyunlarımızdan olan ‘topa garani’ oynadık. Oyun, iki takım şeklinde oynanıyor. Beyzbola benzer sopa ve top ile karşılıklı oynanıyor. Bir taraf atarken, diğer taraf topu yakalamaya çalışıyor. Topu yakalamaya çalışan taraf başarılı olursa yer değişikliği oluyor ve sayı kazanmış oluyor” dedi.

Arin Gölü’nün daha iyi bilinmesi amacıyla insanları bu bölgelere davet ettiklerini söyleyen dernek üyesi Turan Altıntaş ise “Van Gölü Aktivistleri Derneği olarak bugün Arin Gölü’nün buz tutmuş yüzeyinde topa garani izleme ve oynama fırsatını elde ettik. Aynı zamanda Süphan Dağı görünümüyle her mevsim ziyaretçilerini cezbeden Arin Gölü’nün bilinmemesi amacıyla insanları buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

Topa garani oyununun güzel geçtiğini belirten Nurullah Akgül de, “Arin Gölü’nü tanıtmak, turistleri buraya çekmek için buraya geldik. Burada beyzbola benzerliğiyle bilinen topa garani oyununu oynadık. Çok güzel geçti” ifadelerini kullandı. (İHA)

