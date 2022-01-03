Donan derede Eskimo usulü balık avlıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki balıkçılar, buzla kaplanan Büyükçay Deresi'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.

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Köprücük köyünde bulunan Büyükçay Deresi soğuk nedeniyle buz tuttu.

Yaz aylarında olduğu gibi kışın da çevredekilerin geçimini sağladığı çayda aşırı soğuğa rağmen balık avlanıyor.

Eksi 20 derecede, akşamları buzları kırarak ağlarını bırakanlar, sabah saatlerinde de yine buzları kırıp, takılan balıkları toplamaya gidiyor.

Nehil Çayı’nda kilolarca balık avlayan balıkçılar, satarak ailelerini geçindiriyor.

Geçimini balık avlayarak sağladığını söyleyen Adnan Taşkın, “Kış aylarında balık güzel olduğu için gece attığımız ağları sabah saatlerinde topluyoruz. 30-40 kilo arasında balık avlayabiliyoruz. Havalar çok soğuk ama geçim kaynağımız bu. Buzları balta ile kırıp, ağlarımızı bıraktıktan bir gün sonra yine buzları kırarak ağlarımıza takılan balıkları çekiyoruz. Ekmek paramızı bu şekilde kazanıyoruz” dedi. (DHA)