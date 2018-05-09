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Dondurma festivali başlıyor
Dondurma festivali başlıyor
Dondurma sadece dondurma olmaktan çıkacak. 11-13 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek dondurma festivalinde çocuklar müziğe, sinemaya, tiyatroya doyacak.
Yaşam 9 Mayıs 2018 - 10:38

Yaz aylarının favori yiyeceği nedir derseniz, her ülke insanı kendi geleneksel yiyeceklerinden sayabilir ama dondurma tüm dünya üzerinde ortak bir dile sahiptir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı dondurma festivalleri de yapılmakta. İstanbul’da gerçekleşen Dondurma Festivali de önemli bir yere sahip olmaya aday. Ataşehir’deki Watergarden’da 11-13 Mayıs arasında gerçekleşecek olan festivalde farklı lezzetler tatmak isteyen insanlara hitap ediyor. Ayrıca bu lezzetler sadece çocuklar için değil büyükler için de özel bir deneyim.

 

Son güncelleme: 10:40 - 09.05.2018
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