Dondurma festivali başlıyor

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Yaz aylarının favori yiyeceği nedir derseniz, her ülke insanı kendi geleneksel yiyeceklerinden sayabilir ama dondurma tüm dünya üzerinde ortak bir dile sahiptir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı dondurma festivalleri de yapılmakta. İstanbul’da gerçekleşen Dondurma Festivali de önemli bir yere sahip olmaya aday. Ataşehir’deki Watergarden’da 11-13 Mayıs arasında gerçekleşecek olan festivalde farklı lezzetler tatmak isteyen insanlara hitap ediyor. Ayrıca bu lezzetler sadece çocuklar için değil büyükler için de özel bir deneyim.