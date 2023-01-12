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Dondurmacı şakasına müdahale eden adamın videosu milyonlarca kez izlendi

Sosyal medyada yayınlanan ilginç bir video, şakacı bir dondurma esnafının bir turist tarafından tufaya getirildiğini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:45 - 12 Ocak 2023 Güncellenme:
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Dondurmacı şakasına müdahale eden adamın videosu milyonlarca kez izlendi

Türkiye’deki dondurmacıların çeşitli şakalarla müşterilerini uzun süre oyalaması herkesin malumu. Dondurma satıcıları tarafından şaka yapılan insanların videoları da sık sık viral oluyor.

Ancak bu sefer yayınlanan bir videoda görülen bir turist, dondurma satıcısının şakasına konu olmayı reddederek müdahalede bulundu.

TikTok üzerinden yayınlanan ve Twitter’a yüklenen viral bir videoda, bir dondurmacı her zamanki numaralarıyla müşterisine şaka yapacak gibi görünüyor.

Kalabalık, satıcının biriyle daha alay etmesini izlemek için toplanıyor ancak adam, bir anda hamle yaparak satıcının elindeki uzun dondurma kaşığını kapıp dondurmacıyla bir mücadeleye girişiyor.

İkili arasında itiş kakış yaşanırken taraflardan hiçbiri pes etmek istemiyor. Toplanan kalabalık da olay karşısında hem gülüp hem de yaşananları kayda alıyor. Sonunda dondurmacıyı pes ettiren adam kaşığı kaparak dondurmayı ve külahını oracıkta yiyor. 

Birçok yorumun yapıldığı video, 7,2 milyon izlenme alarak 75 bin beğeni topladı.

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