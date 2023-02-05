Dondurucu soğukta ve karda çıplak kadın şaşkınlık yarattı

Hava sıcaklıklarının dondurucu seviyelere geldiği günlerde çekilen bir görüntü şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başlarken Rusya’nın en kalabalık dördüncü kentlerinden Ekaterinburg’da çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı…

Dondurucu soğukların hissedildiği ve yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede kimliği belirlenemeyen bir kadın tamamen çırılçıplak vaziyette sokakta koşarken görüldü. Görüntülerde kadının evine gitmeye çalıştığı tahmin edilirken kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu şehirde kadının kimliği ya da detayları belirlenemedi.

Şehrin en popüler caddelerinden Tsiolkovsky Caddesi’nde yaşanan olayda kadının 18 yaşında olduğu tahmin edilirken, yanına gelen bir yabancı genç kadının sırtını ceketle örterken görülüyor.

Kadının neden dondurucu soğuklarda şehirde çırılçıplak dolaştığı bilinmezken, sosyal medyada da yeni bir tartışma başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu kadın neden çırılçıplak koşmaya zorlanmış” yorumlarını yaptı.

2.2 milyondan fazla insanın yaşadığı bölgede başka insan olmaması da sorgulandı.

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