Tüp bebek döngüsünde genellikle 2’den fazla sayıda canlı, sağlıklı, kaliteli ve gebeliğe uygun embriyo oluşabilmektedir. İşte bu tür bir durumda transfer edilmeyen kaliteli embriyoların dondurulması yoluna gidilmesi önerilir. Gerek tüp bebek tedavisinde embriyo transferinden sonra geriye kalan sağlıklı embriyolar, gerekse rahim içerisinde kaynaklanan problemlerden ötürü transferin gerçekleşemediği durumlarda embriyolar ileriki zamanlar için dondurulup saklanır. Peki, dondurulmuş embriyo transferi nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Embriyo dondurma işlemi sadece tedavi gören çiftler için değil özellikle kanser tedavisi görecek olup çocuk sahibi olma yetilerini kaybetmemek ve korumak isteyen kişiler için de son derece önemlidir. Dondurma işleminde embriyolar koruyucu bir sıvı ile karıştırılarak plastik tüp ya da cam ampullere konulur ve sıvı nitrojen içerisinde -196 derecede dondurularak saklanır. Dondurulmuş embriyolar çözülecekleri zaman sıvı nitrojenden çıkarılır, oda sıcaklığında çözülür, koruyucu sıvıdan ayrılarak özel bir kültür ortamına alınır ve inkübatöre (embriyoların bekletildiği cihazlar) konulur. Aynı gün iyi görünen embriyolar transfer edilebilir. Peki, dondurulmuş embriyo transferi nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

DONDURULMUŞ EMBRİYO TRANSFERİ NEDİR?

Dondurulmuş embriyo transferi (Frozen Embryo Transfer) veya FET, tam bir tüp bebek tedavisi döngüsünde oluşturulan kriyo-prezerve edilmiş bir embriyonun çözüldüğü ve anne adayının rahmine transfer edildiği bir tür tüp bebek tedavisidir.

Kriyo-prezerve edilmiş embriyolar, kadının önceki geleneksel tüp bebek tedavisi siklusunda elde edilmiş ve transfer edilmemiş olan fazladan embriyolardır. Daha sonraki bir dönemde kullanılmak üzere dondurulmuş olan embriyolar, anne ve baba adayının tamamen kendisine ait olan, kendi genetik özelliklerini taşıyan embriyolardır.

DONDURULMUŞ EMBRİYO YTRANSFERİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak anne adayının adet kanaması başladıktan sonra rahimin içini kapsayan endometrium duvarının kalınlığının ölçülmesi ve rahim içerisinde herhangi bir kist, myom veya polip olup olmadığını kontrol etmek için vajinal USG (ultrasonografi) yapılır. Vajinal USG sonucunda rahimde herhangi bir kist, myom veya polip olmaması ve endometrium kalınlığının ince olması tedaviye başlanabilmesi açısından önemlidir.

Vajinal USG sonucunda her şeyin normal olması durumunda östrojen içerikli ilaç tedavisine başlanır. İlaç tedavisine başlandıktan 10 gün sonra ikinci bir vajinal muayene istenir. Muayene sonucu tedavi sürecine göre östrojen dozu artırılabilir. Rahim duvarı kalınlığı istenilen ölçüye gelene kadar tedavi USG muayeneleri altında takip edilir. Endometrium kalınlığı tedavi için uygun ölçüye geldiğinde vajinal progesteron uygulaması başlanır.

Donmuş embriyo transferi için anne adayının adetiyle başlanılan tedavinin ortalama 3 hafta sonrasında anne rahim kalınlığı hazır hale gelir ve embriyolar da transfer işlemi için hazırlanır. Transfer günü embriyolar katetere alınarak vajinal sepekülüm yardımıyla açılır ve karından USG yardımı ile rahim boşluğuna transfer edilecek embriyolar bırakılır.

Transfer işlemi gerçekleştikten sonra ortalama yarım saat anne adayı yatır pozisyonda istirahat eder ve sonrasında klinikten ayrılabilir.

Transfer işleminden anne adayı günlük yaşantısına normal bir şekilde devam eder. Bu süreçte anne adayının kendisini aşırı derecede yoracak aktivitelerden kaçınması çok önemlidir.

Transfer işleminden 11-12 gün sonrasında ise kanda gebelik testi (“beta-hcg” kan testi) yaparak gebeliğin oluşup oluşmadığı tespit edilir.