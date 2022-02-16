Donmak üzereyken bulunan 10 günlük bozayılar korumaya alındı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde köpeklerin havlaması ile bir çiftçi tarafından donmak üzereyken bulunan 10 günlük iki bozayı, ekiplere teslim edilerek koruma altına alındı.

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Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Karafasıl köyünde hayvancılık yapan Veysel Çifçi, hayvanlarını sulamak için köpekleri ile meraya çıktı. Köpekler merada bulunan kayalık alanda havlamaya başlayınca Veysel Çifçi, köpeklerin tepki verdiği alana yöneldi. Kayalık alanda köpeklerin yeni doğmuş iki yavru bozayıya havladığını gören Çifçi, donmak üzere olan bozayıları bulundukları yerden alarak sıcak ve güvenli yere götürdü.

Daha gözleri bile açılmamış ve soğuktan titreyen yavru ayıları ısıtan Çiftçi, durumu Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

YAVRU BOZAYILARIN ANNESİ ARANACAK

Ekipler, Karafasıl köyüne giderek yavru ayıları Çiftçi’den teslim aldı. Vücut sıcaklıkları bir hayli düşen iki bozayı yavrusu hemen yoğun bakım ünitesine alındı. Düşen vücut ısılarının normal dengeye ulaşması için saç kurutma makinesi yardımıyla ısıtılmaya çalışılan yavruların, yaşam destek ünitesine konularak tedavilerine başlanıldı.

Gözlem altına tutulacak olan yavru bozayıların sağlık durumları kontrol edilecek. Tedavileri yapılan ayıların bir yandan da bulundukları alanda annesi aranacak. Yavru ayıların annesi bulunamazsa Sinop’ta bulunan yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine gönderilecek.

2 erkek yavru kardeş ayıların gözlerinin dahi açılmadığını ifade eden Veteriner Sefa Hebipoğlu, “Muhtemelen yuvalarından alınmış. Annelerinin olmadığı söylendi. Jandarma ve milli parklar ekipleri beraber getirdi. İlk müdahaleleri yapılacak. Sonrasında beslenmeleri sağlanırsa eğer rehabilitasyon merkezine sevk edeceğiz. Biz ilk aşamada sağlık durumlarının iyiye gitmesini sağlayacağız. Şu anda stabil duruyorlar ama vücut ısıları düşük olduğu için yoğun bakım ünitesinde vücut ısılarını yükselteceğiz. Gıdalarını verip gidişatını değerlendireceğiz” dedi.

Hayvanların yaşamsal sıkıntılarının sona erdiğinde Sinop’a sevk edileceğini kaydeden Hebipoğlu, “Bir hafta annesi aranarak annesine verilmeye çalışılacak. Eğer gerçekten annesi bulunmazsa hayatları boyunca milli park alanında kalacaklar. Hayatlarını orada devam ettirecekler” diye konuştu. (İHA)



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