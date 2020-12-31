Dördüzler için de çok zor bir yıl oldu

3 erkek 1 kız.. Geçtiğimiz yılın son günü 31 haftalık doğdular. Pandemi koşullarında 2 ay hastanede kaldılar. Hepsi sağlıklı birer çocuk oldu. Bugün 1’inci yaş günlerini kutladılar.

Yüksekova’da yaşayan Nurten-Nurettin Bartın çifti, 6 yıllık çabanın sonunda geçtiğimiz yılın son günü 3 erkek 1 kız dördüz bebek sahibi oldu. 31 haftalık olarak dünyaya gelen dördüzler, 2 ay boyunca hastanede özel bakım altında tutuldu. Bir taraftan pandeminin getirdiği zorluklar, diğer taraftan erken doğumun getirdiği hassasiyetle gerçekten zor bir yıl geçti.

Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin bugün 1 yaşına girdi.

İNŞAAT USTASI BABA, MASRAFLARI KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

Baba Nurettin Bartın, “Altı yıllık evlat hasreti bir yıl önce bitti. Dördüz sahibi olduk. Üç erkek bir kız, Allaha şükürler olsun… Bugün de doğum günleri. Maşallah sağlıkları çok iyi. Eşim tek başına bakamadığı için ben de yardım ediyorum. İkimiz beraber bebeklerimize bakıyoruz” dedi. Yaz aylarında inşaatlarda çalışarak geçimlini sağlayan Baba Bartın, “Biraz maddi sıkıntılar yaşıyoruz, dört bebeğin aylık masrafları çok oluyor” diye konuştu.



Doğum gününde bir de sürpriz yaşandı. Yüksekova’nın ünlü baklavacısı Fuat Erdil, hazırlattığı 4 pastayla aileye doğum günü sürprizi yaptı.

DHA