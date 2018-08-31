Dört ay sonra gelen 40 bin liralık mutluluk

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Van’ın Özalp ilçesinde ismi açıklanmayan bir vatandaş, yaklaşık 4 ay önce bir banka şubesinin önünde içerisinde Fadıl Yazıcı’ya ait 40 bin lira, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çantayı zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri, tutanakla teslim aldıkları çantayı yaptıkları 4 aylık çalışmanın ardından sahibi Yazıcı’ya ulaşarak çantayı teslim ettiler. Yazıcı, zabıta ekiplerine ve duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

PARANIN SAHİBİ İLE BİR ARAYA GELMEK İSTEMEDİ

Zabıta yetkilileri, “İlçemizde yaklaşık 4 ay önce bir vatandaşımızın kaybettiği, içinde 40 bin TL para, kimlik ve banka kartlarının olduğu çanta, vatandaşlarımızdan biri tarafından bulunarak zabıta ekiplerimize teslim edildi. Zabıta ekiplerimizin bu süre içinde titizlikle yaptığı detaylı araştırma sonucunda çanta kime ait olduğu tespit edilerek tutanak nezdinde sahibine iade edildi” denildi. Parayı bulan ve isimin açıklanması isteyen Vatandaş paranın sahibi ile bir araya gelmediği bulduğu çantayı Zabıta ekiplerine teslim ederek acelesi olduğu belirterek belediyeden ayrıldığı öğrenildi.