Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda: Çocuk

1441 Productions imzasını taşıyan Star'ın yeni dizisi ‘Çocuk’ un yayın günü belli oldu. Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı ‘Çocuk’ 9 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor.

DİZİNİN GENEL HİKAYESİ

Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine annelik yapmaya söz verir.

Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye'nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır. Bu sırın mührü de Efe'dir. Efe aslında Asiye'nin öz torunudur. Ve Asiye ne pahasına olursa olsun Asiye bu sırrı korumaya kararlıdır.