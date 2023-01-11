Dört metrekarelik musluksuz berber

Kırklareli'nin Kayalı köyünde "musluksuz berber" olarak tanınan 64 yaşındaki Cemal Yumurtacı, 4 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.

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Ağabeyinden 14 yaşında öğrendiği berberliği meslek edinen Cemal Yumurtacı, 50 yıldır elinden makas ve usturasını eksik etmiyor.

Köyde şebeke suyunun olmadığı senelerde kendisine ait iş yerini 43 yıl önce açan Yumurtacı, yıllar içinde köyü şebeke suyuna kavuşsa da ustaların “Dükkan çok küçük, buraya tezgah sığdıramayız.” demesi üzerine iş yerine tezgah yaptıramadı ve su tesisatı çektiremedi.

Köy çeşmesinden güğüme doldurduğu suyla sakal tıraşı yapan Yumurtacı, lavabosu olmadığından saç yıkama işlemi gerçekleştiremiyor.

Bu nedenle köyde “musluksuz berber” olarak tanınan Yumurtacı, dükkanında geçmişin izlerini yansıtıyor.

Her sabah dükkanı besmele çekerek açan Yumurtacı, radyosundan çalan türküler eşliğinde çayını yudumlayıp müşterilerinin yolunu gözlüyor.

“BAŞKA VAR AMA BÖYLE YOK”

Cemal Yumurtacı, AA muhabirine, çıraklık, kalfalık derken 1980 yılında köyde açtığı dükkanının kendisi için çok özel olduğunu belirtti.

Dükkanının nostaljik olduğunu anlatan Yumurtacı, “Musluğum yok. Ufak olduğu için muslukçu getirdim ‘Burası daraşlık, olmaz.’ dedi. Ben de musluk koyduramadım, 43 yıl oldu böyle devam ediyorum.” diye konuştu.

Köylülerin bu duruma alışsa da yabancı müşterilerin şaşırdığını ifade eden Yumurtacı, “Gelenin dikkatini çekiyor, içeri girdiği zaman müşteri bakınıyor. Başka berberler de var ama böyle berber yok. Musluğu olan daha lüks berberler var ama böyle susuz berber bulamazsın. Özelliğe de bu, gelen yabancılar biraz duraklayıp şaşırıyor, kendi köylülerim zaten alışık. Bütün köyleri gez bu şekilde berber dükkanı yoktur.” dedi.

“GÖZLERİM GÖRDÜĞÜ KADAR…”

Yumurtacı, köyde yer sıkıntısı nedeniyle dükkanını başka yere taşıyamadığını vurgulayarak, “Günde 8-10 kişi dükkana gelip tıraşlarını olur. Daha önce dükkanı büyütmek, başka yere taşımak istedim ama yer yok, burada kaldım. Buraya alıştım, müşterilerim de bana alıştı. Artık buradan mezara… Gözlerim gördüğü kadar mesleğimi yapmak istiyorum.” diye konuştu.

Köyde 40 yıl önce 3 berberin olduğunu dile getiren Yumurtacı, bugün 2 berberin hizmet verdiğini kaydetti.

Mesleğe ilk başladığı döneme ve gençlik yıllarına özlem duyduğunu anlatan Yumurtacı, “Gençlik yıllarım daha iyiydi. Artık yaşlanıyoruz, yaşlandıkça yoruluyoruz. Gençken gece yarısına kadar çalışıyordum. Şimdi akşam yattığımda ayaklarım ağrıyor.” ifadelerini kullandı.

AA