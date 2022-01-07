Döviz kuru bin 700 yıllık kiliseyi de vurdu

Mardin'de döviz kuru sahibinden satılık bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi'nin de fiyatını yükseltti. İki yıl önce 7 milyon 250 bin liradan satışa çıkartılan kilisenin fiyatı, 8 milyon 250 bin liraya çıktı.

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Bin 700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, Artuklu ilçesine bağlı Teker Mahallesi’nde bulunuyor. İçinde 3 kardinal mezarı ve 7 buçuk kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı’na diğerinin ise Mardin Kalesi’ne çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor.

Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı. Alıcının çıkmaması üzerine hâlâ satış için bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise döviz kurlarının yükselmesi ile sahibi tarafından 8 milyon 250 bin liraya çıkarıldı.

Kilise sahibi Tekcan, “Burası tam bin 700 yıllık bir yer. Burada ilk başta güneşe tapanlar ibadet etmiş. Daha sonra Yahudiler, Ermeniler, Bizans ve bir sürü kavim burada ibadet etmiş. Burası inanılmaz eski bir yer” dedi.

Doların çok yükseldiğini ifade eden Tekcan, “Biz, 7 milyon 250 bin liraya 1 milyon dolar alabiliyorduk. Ama şu an alamıyoruz. O yüzden yükselttik. Alıcılar var, ama anlaşamadığımız nokta fiyat. 3 milyon veren oldu. Dün 2 milyon lira verdiler anlaşmaya gitmedim. Şu anda almak isteyen var. 8 milyon 250 bin lira istiyorum, Olursa vereceğim. Burası bana babamdan miras kaldı. Tek dayanağım da burası. Burayı turizme açmak istemiştim, ortak bulamadım. Bulsaydım burayı müze olarak faaliyete geçirecektim” diye konuştu. (İHA)



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