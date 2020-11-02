Down sendromlu Ceren ördüğü battaniyeyi İzmir’e gönderdi

İzmit'te yaşayan down sendromlu Ceren Görgün, kendi elleriyle ördüğü battaniyeyi İzmir'deki deprem bölgesine göndermek için belediye yetkililerine teslim etti.

İzmit’te down sendromlu Ceren Görgün örnek davranışı görenleri duygulandırdı.

İzmit Belediyesinin sosyal tesisleri olan Gülümse Kafe'de çalışan Görgün, kendi elleriyle ördüğü battaniyeyi İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere belediye yetkililerine teslim etti. Görgün, gönderdiği battaniyenin yanına bir de not bırakarak, “Geçmiş olsun İzmir! İçinizin ısınması dileğiyle, kendi ellerimle ördüm. Sevgililerimi gönderiyorum” ifadelerini yazdı. (İHA)