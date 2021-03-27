Down sendromlu Hayriye, ekip otosuna binip devriye attı

Ümraniye'de down sendromlu Hayriye Özen (20), evlerine giren hırsızın biriktirdikleri parayı çalması sonrası polislik hayali kurmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde ise Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Özen ailesinin kapısını çalan ve Hayriye ile sohbet eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hayriye'nin polislik hayalini duyunca Hayriye'yi de yanına alarak Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Tuna Coşkun’la sohbetin ardından hediyesini Müdür Çoşkun'dan alan Hayriye, üniformasını da giyerek devriye atmak üzere ekip otosuna geçti.

BİR HAFTADIR HERKES SEFERBER

Hayriye'nin annesi Yeter Özen ise “Çok mutluyum, çok teşekkür ederim” dedi. Yeter Özen duygularını şöyle dile getirdi:

“Geçtiğimiz Pazar günü bizim için çok farklı oldu. Evimizde bir hırsızlık olayı olmuştu. Hayriye için biriktirdiğimiz altınlarımız vardı, çalındı. Hayriye olay sonrası çok korkunca, büyüyünce polis olacağım demişti. Kızımın polis olmak gibi bir hayali vardı.

Başkanımız da evimize ziyarete gelince bizde Hayriye'nin bu isteğini kendilerine anlattık. Kızımın bu hayalini gerçekleştirmek için 1 haftadır herkes seferber oldu. Başkanımız bizi Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Herkese ilgisi için desteği için teşekkür ederim.”

(İHA)



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