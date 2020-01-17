Dr. Ali Özyurt son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Özyurt için düzenlenen ilk törene Özyurt’un ailesi, meslektaşları, Türkiye Tabipler Birliği üyelerinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve CHP Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer de katıldı.

Törende söz alan Dr. Canan Kaftancıoğlu, bir meslektaşını kaybetmenin vermiş olduğu üzüntüyle ‘'Mücadele arkadaşımız, yol arkadaşımız, dokunduğu herkesin sığınağı, omuz başı Sevgili Ali… Sen dünyaya anlam katanlardan oldun. Mücadeleni büyüterek ve senden öğrenmeye devam ederek tüm gezegeni anlamlandırma konusundaki mücadelemiz boynumuzun borcu ve sana sözümüz olsun. Hepimizin başı sağ olsun'' şeklinde konuştu.

Doktor, aktivist ve yazar olan Ali Özyurt; sevenlerinin ve meslektaşlarının okuduğu şiirler ve taziye mesajları ile son yolculuğuna uğurlandı.