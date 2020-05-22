Dr. Anthony Fauci, Julia Roberts ile küresel bir kampanyanın startını verdi

ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Fauci, salgınla ilgili gerçekleri aktarmayı amaçlayan #PassTheMic-Mikrofonu uzatın adlı kampanya kapsamında, Julia Roberts'ın, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu... İkili böylece küresel bir kampanyanın da startını vermiş oldu...

Dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts, ABD’nin corona virüsle mücadelesinde öne çıkan isimlerden biri olan Dr. Anthony Fauci’yi, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk olarak aldı. İkilinin birlikte yayın yapmasının amacı ise, corona virüsle ilgili farkındalığı artırmak, salgınla ilgili gerçekleri aktarmak ve bilimsel yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlayan #PassTheMic – Mikrofonu uzatın adına bir küresel kampanya başlatmaları…Üç hafta boyunca devam edecek olan kampanyada, Hugh Jackman, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker, James McEvoy ve Millie Bobby Brown gibi isimler sosyal medya hesaplarını uzmanlara devredecek.