Dr. Ender Saraç’ın corona virüsü testi sonuçları belli oldu
Saraç’ın hastanede bulunduğu süre içerisinde hakkında sosyal medyada corona virüsüne yakalandığı şeklinde iddialar ortaya atılmış ve ünlü isim hakkında çok sayıda paylaşım yapılmıştı.
Eşi hakkında ortaya atılan bu yersiz iddialara bir son vermek adına programlara katılarak açıklamalarda bulunan Benan Saraç, yaptığı son paylaşımla eşi Dr. Ender Saraç’ın test sonuçlarının negatif çıktığını gösterdi.
Benan Saraç şu ifadeleri kullandı: “Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender’in sonucu negatif çıktı”