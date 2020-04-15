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Dr. Jane Goodall Prens Harry’nin yeni yaşamına alışamadığını söyledi
Dr. Jane Goodall Prens Harry’nin yeni yaşamına alışamadığını söyledi
Prens Harry'nin yakın arkadaşı 86 yaşındaki Dr. Jane Goodall, Prens Harry'nin Los Angeles'taki hayatına alışmaya çalıştığını ama yeni hayatının onu zorladığını söyledi...
Yaşam 15 Nisan 2020 - 13:29

Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra bir süre Kanada’da yaşayan Prens Harry ve Meghan Markle, birkaç hafta önce Los Angeles’a taşındı. Burada oğulları Archie’yi spot ışıklarından ve kraliyet kurallarından uzak tutmaya çalışacaklarını söyleyen çiftin, yeni hayatlarını nasıl olduğu da merak konusu.

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Konu ile ilgili Radyo Times’a konuşan Dr. Jane Goodall, Sussex Dükü’nün yeni hayatına alışmaya çalıştığını anlattı. Prensin yakın arkadaşı olan 86 yaşındaki Britanyalı primatolog, Dük’ün ABD’deki yeni hayatının nasıl olacağına ilişkin soruya “Kariyeri onu nereye götürecek bilmiyorum ancak şu an yaşadığı hayatı biraz zorlayıcı buluyor” dedi.

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