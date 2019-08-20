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Drakula Trabzon’da çiftçinin kabusu oldu
Drakula Trabzon’da çiftçinin kabusu oldu
Halk arasında ‘drakula’ olarak bilinen “Turunçgil Uzun Antenli Böceği” özellikle Maçka’daki fındık bahçelerine zarar verdi. Çiftçi çözüm bekliyor
Ali Ekber ERTÜRK
Yaşam 20 Ağustos 2019 - 06:00

Trabzonlu çiftçileri “ithal Drakula korkusu” sardı. Özellikle Maçka'daki fındık bahçelerinde hızla yayılan böcek, fındık üreticisinin kabusu haline geldi. Halk arasında “Drakula” olarak bilinen “Turunçgil Uzun Antenli Böceği” fındık ağaçlarına büyük zarar vermeye başladı. Üreticinin bu konudaki şikayetini yerinde inceleyen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Önlem alınmazsa, fındıkta zarar milyonları bulacak” dedi. Uzakdoğu kökenli bu böceğin, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ithal edilen bitkilerle yayıldığı iddia edildi. Bitkilerin, 2014'te belediye fidanlığına yerleştirildiği öğrenildi.

Son güncelleme: 01:24 - 20.08.2019