Dua Lipa akıl sağlığını korumak için sosyal medyayı sınırlandırdı

Şu sıralar Hadid kardeşlerin küçük kardeşleri Anwar ile olan birlikteliği ile gündemde olan ünlü şarkıcı Dua Lipa, Vogue Britanya dergisine verdiği röportajda, sosyal medyanın kendisini kötü etkilediğini söyledi.

Şöhret nedeniyle gelen baskılara nasıl direndiğini ve sağlığını nasıl koruduğunu açıklayan Lipa, ailesinin ve arkadaşlarının her zaman büyük destek olduğunu belirtti. Akıl sağlığını korumak için de Twitter ve Instagram gibi uygulamalarda geçirdiği zamanı sınırlandırdığını anlatan 24 yaşındaki şarkıcı, “Sosyal medyayı ‘tadımlık’ kullanmayı da öğrendim” dedi.

Lipa şöyle devam etti: “Sosyal medya benim neslimin bir parçası. Bu yüzden benim için fotoğraf paylaşmak, tweet atmak ve durum güncellemek gerçekten eğlenceli. Ancak, yakın olduğum siyasi düşüncelerden bahsettiğim için de çok fazla tepki aldım. İnandığım ve arkasında durduğum şeyler hakkında sorgulandığımda, bazen sosyal medyayı silmek istiyorum.”