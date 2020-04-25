Dua Lipa, Kourtney Kardashian… Dünyaca ünlü isimlerden Ramazan dilekleri

Dünyaca ünlü birçok isim, Ramazan ayının başlamasıyla dünyanın dört bir yanındaki müslüman takipçilerine iyi dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. Aralarında Kourtney Kardashian, Dua Lipa gibi isimlerin bu ince davranışları müslüman hayranlarının takdirini topladı...

Önde gelen televizyon yıldızları, şarkıcılar, film yapım şirketleri… Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman hayranlarını unutmadı ve Ramazan dileklerini bir bir paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Halsey, iyi dileklerini Twitter’dan hayranlarıyla paylaştı. Halsey, “Hayırlı ramazanlar. Herkese sonsuz sabır, güç, cesaret, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi.

Çizgi roman devi DC Comics de, Green Lantern (Yeşil Fener) karakterinin olduğu bir görselle, “Mutlu ramazanlar” paylaşımı yaptı.

Başarılı oyuncu Mia Farrow da Twitter hesabından, “Tüm dünyadaki Müslüman arkadaşlarımın bu kutsal ayını kutlarım” mesajı yazdı.

Ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian da, “Mübarek ramazanda, Allah sizi sağlık ve mutlulukla yolunuzu göstersin” dedi.

Dua Lipa, gökyüzü ve denizin olduğu bir fotoğrafı “Ramadan Mubarak” yazarak takipçileriyle paylaştı.

Filistin asıllı Hadid kardeşlerin en küçüğü ve Dua Lipa’nın sevgilisi Anwar Hadid de Instagram hesabından Müslüman hayranlarının kutsal ayını unutmayarak bir paylaşım yaptı.