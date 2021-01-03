Duayen gümrükçü

– Türkan Cerrahoğlu kimdir? Adanalılar size neden Türkan abla diyor?

1946 doğumluyum. İlkokul 5. sınıfa kadar Erzurum'da, 1957-1975 yılları arasında Ankara'da ve sonra 45 yıldan bu yana da Adana'da ikamet etmekteyim. Adana'ya Gümrük Müdür Muavini olarak erkek egemenliği olan bir camiaya tayinim çıktı. Bölgenin ilk kadın idarecisi olduğum için, önce biraz yadırgansam da, gerek personel gerekse Adana sanayicileri, gümrükte iş ve işlemleri takip eden gümrük müşavirleri ve gümrüğe işi düşen halkımıza hitabetim ve görevim gereği çözüm yolları aramam sebepleri ile insanlar bana ‘abla' diye hitap etmeye başladı. Bu hitap benim de ruhumu okşadı.

– Gümrük müşavirliği alanındaki deneyimlerinizden söz eder misiniz?

1986 yılında emekli olup kanuni hakkım olan gümrük müşavirliği ruhsatımı 1988 yılında aldım ve merkezi Adana olmak üzere Net Gümrük Müşavirliği'ni 5 Ocak 1988 yılında kurdum. 33 yıldan bu yana Adana ve Türkiye'nin her yerinde şubelerimiz ve bağlantılarımızla beraber gümrük müşavirliği, Nakliye, Dış Ticaret Danışmanlığı yapmaktayım. Sanayicilerin yurt dışından gelen ham madde, makine ihtiyaçlarının yani ithalat kalemlerinin ve ürettikleri eşyaların ihracı noktasında onların dolaylı temsilcisi olarak bütün resmi kurumlarda ve gümrüklerde iş ve işlemlerini takip ederiz.

PERSONELİMİZ VE ADRESİMİZ DEĞİŞMEZ

– Pandemi döneminde ne gibi sıkıntılar yaşadınız?

Net Gümrükleme, kriz yaşandığında veya pandemi deprem gibi olağanüstü durumlarda öncelikle personel çıkarmaz aksine onlarla bir aile gibi kenetlenir, nitekim bir yıldan bu yana da kendi isteği ile ayrılan 2 personel hariç personel çıkarılmamış veya işten ayrılmaya zorlanmamıştır. Zira biz okul gibi personel yetiştiririz, bu meslekte en zor olan çok çalışkan, özverili, dikkatli, sadık insanları bünyende yetiştirmek ve bünyende tutabilmektir. Personelimiz, adresimiz ve telefon numaralarımız hiç değişmez.

– Sivil toplum örgütlerinde etkin rol oynuyorsunuz. Bu görevinizden bahseder misiniz?

Sivil inisiyatif tabirini ilk kullanan kişilerden biri benim ve çok kabul gördü. Sorumluluk almayı ve topluma kanaat önderi olmayı hedeflerim arasına almıştım. Devletin gücü ve masası sizi büyük gösterir ama o masadan kalktığınız andan itibaren devletten kazandıklarınızı, devlet dili ve hal ve hareketini topluma örnek olacak şekilde nasıl yansıtmam gerektiğini hep düşündüm. Birikimlerimi topluma da aktarma yolunun Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olduğunu fark ettim. Zamanı yaratmak insanın kendi elindedir ve ben de zamanımın bir kısmını STK'lara ayırmaya karar vermiştim. Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Adana İş Kadınları Derneği, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği ve TOOB Girişimci Kadın Kurulu aktif üyesiyim. Ancak sağlık sorunlarım ve pandemi sebebi ile toplantılara bizzat katılamıyorum.

EN BÜYÜK HOBİSİ YEMEK YAPMAK

– Bize evdeki Türkan ablayı anlatır mısınız?

Evdeki Türkan abla yemek yapmaya bayılır, kitap okur, ders çalışır, sosyal medya kullanır, dostları ile haberleşir. Yasaklar biterse tekrar evlerde ve kafelerde dostlarımla buluşup muhabbete devam edeceğim.

ŞAMPUAN REKLAMINDA OYNADI

– Reklam filminde oynamıştınız, size tekif nasıl geldi?

Reklam yüzü olma hikayem, 3 sene önce bir şampuan firmasının reklamları ile başladı. Tam benim konumumda ve tarzımda ve yaşımda bir kadın arıyorlarmış, telefonla ulaştılar İstanbul'daki kuaförüm tavsiye etmiş, kabul ettim ve gerçekten çok hoş bir reklam oldu hatta 2019 Ocak ayında gösterime girdi ve 2020 de de devam etti. Billboardlar ve reklamlar derken 40 yıldan bu yana sesini duymadığım sınıf arkadaşlarım, akrabalarım bile aradılar, mutluluklarını belirttiler.

– Size renkli kadın diyorlar, sebebi nedir?

Son 15 yıldan bu yana saçlarımı rengarenk boyattım. O yüzden renkli kadın oldum.

– Son olarak ne söylemek istersiniz?

Mevla'nın Türbesi'nin girişinde, Lâ tahzen/ Üzülme… Şunu unutma yaşadığın günün sınırları içinde yaşamazsan sıkıntı ve kaygıların artacak demektir. Biraz daha açarsak, sabaha çıktıktan sonra artık akşamı bekleme, akşama kavuşunca da sabahı bekleme. Ne maziye takılı kal ne de gelecek kaygısı içinde ol diyor. Yani anı yaşayın mesajı veriyor. Öyle de olmalı.

GENÇLER 2 DİL BİLMELİ

– Gençlere neler tavsiye edersiniz?

Ben 74 yaşımda hala doğru bir İngilizce öğrenmeye ve konuşmaya çalışıyorum. Gençler ise en az 2 dili konuşmalı.Dünya vatandaşı olmak istiyorlarsa 3 dil öğrenme gayreti gösterip, seyahat etmeyi de çok sevmelerini tavsiye ederim.