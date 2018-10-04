Düğmeli Evler turistlerin gözdesi oldu

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İbradı Ormana'da alternatif turizm işletmeciliği yapan bir işletmeci geçtiğimiz yıla göre yerli ve yabancı turist sayısında yüzde yüz artış olduğunu ve geçen yıl 25 bin turist ağırlarken bu yıl ise bugüne kadar 40 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Ormana'da 5 yıl önce alternatif turizmi başlattıklarını ve alternatif turizm üzerinde uzmanlaşmış bir aile olduklarını söyleyen işletme sahibi, “Nitekim burası turizme açılsın ve gelişsin diye yaptığımız bir projeydi. Geçen yıl günübirlik ve konaklamalı 25 bin turist ağırladık. Bu ay içerisinde ise 40 bini geçtik. Turist sayısını ikiye katladık. 2014 yılından bu yana bu bölgede faaliyette bulunuyoruz. Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda ülkelerinden yabancı misafirlerimiz geliyor. Yabancı misafir ağırladığımız gibi yerli turlarımız da mevcut. İstanbul, Antalya ve Alanya'dan çok ciddi misafir ağırlıyoruz. Her geçen yıl yerli ve yabancı misafir sayımızı arttırıyoruz. Yerli misafirlere ise Düğmeli Evler’i ve kültürümüzü tek tek anlatıyoruz. Ormana ve Akseki bölgesinde bulunan müzelerimizi gezdiriyoruz” dedi.

(İHA)