Düğün, davet ve etkinlikler hakkında corona açıklaması!

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrasında insanların evlerine kapanmasıyla birlikte pek çok düğün, davet ve etkinlik de iptal edildi. Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında iptal edilen bu etkinliklerin ne zaman olacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan YEPUD (Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği) insanların sadece yetkili isimlerin açıklamalarına önem vermelerini rica etti.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında pek çok etkinlik iptal edilmek zorunda kalırken ilerleyen zamanlar için planları olanlar yaşanan gelişmeleri ve ortaya atılan iddiaları büyük bir dikkatle takip ediyor. Ancak yaşanan bilgi kirliliği yüzünden insanlar tedirginlik yaşıyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan bu tedirginliğin önüne geçmek isteyen YEPUD yaptığı bir kamuoyu duyurusu ile insanların yalan yanlış haberlere itibar etmemelerini istedi.

Derneğin yaptığı kamuoyu duyurusunu sosyal medya hesabına taşıyan 30 yıllık işletmeci Lütfü Sapmaz bu sektördeki pek çok ismin sesi olarak şu paylaşımda bulundu:

“1,5 Aydır tesislerimiz kapalı. Düğün vs yapmıyoruz, sebebi devletinizin kararı. Haziran'dan itibaren nasıl açacağımızı bakanlık ve bilim kurulu ile müzakere ederken, henüz Haziran'dan sonra kapalı olma kararı olmaksızın çeşitli mecralarda “Eylül'e kadar düğün yok” haberleri hem sektörümüzdeki 2.000.000 kişilik (mekanlar, oteller, davet & organizasyon firmaları, müzik & teknik & foto & video firmaları) istihdamı, hem de evlenecek çiftleri ve yakınlarını tedirgin etti. ”

İŞTE YEPUD’UN BASIN AÇIKLAMASI