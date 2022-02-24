Düğünde ‘Çocukları pistten alalım’ anonsu yapan müzisyene ‘kafa’

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sokak düğününde gelin ve damadın oynadığı sırada çocukların pistten alınmasını isteyen müzisyen, bir davetlinin saldırısına uğradı.

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Geçen pazar günü Esenler Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Düğünlerde müzisyenlik yapan Sedat Erdog, gelin ve damadın oynadığı alandaki çocukların yakınları tarafından dışarı alınmasını isteyen anons yaptı. İddiaya göre, anonsun ardından davetliler arasında bulunan H.Y., yanına giderek tartıştığı müzisyen Erdog’un yüzüne kafasıyla vurarak darbetti.

Davetlilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, burnunda kırık oluşan ve gözü moraran Erdog, hastaneye götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından taburcu olan Sedat Erdog, burnunu kıran H.Y.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sedat Erdog, “Pazar günü düğünde sahne aldık. Çocukların oyun alanına gelmesiyle gelin düşme tehlikesi geçirdi. Ben de onu görünce anons yaparak çocukların pistten alınması uyarısında bulundum. Daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım bir kişi bana, ‘hareketlerine dikkat et, ayağını denk al’ dedi. Ben ne olduğunu anlamadım ama bu kişi daha sonra yakamı tutarak kafa attı. Kalabalık ortamda eşimin ve çocuklarımın yanında darbedilmem beni derinden etkiledi” diye konuştu.

Sedat Erdog, kendisini darbeden şüphelinin cezalandırılması için şikayetinden asla vazgeçmeyeceğini de kaydetti. (DHA)