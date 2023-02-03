Düğünde damadın yaptığı hareket hayatını kararttı: Herkesi uyardılar

Geçen yıl ekim ayında evlenen bir çiftin hayatı düğün sırasında damadın yaptığı bir hareketle adeta karardı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de 2022 yılının Eylül ayında evlenen ve Ekim ayında da arkadaşları ve aileleriyle birlikte bir düğün yapan Kelsey ve Mike Mynatt çiftinin hayatı düğün sırasında damadın yaptığı bir hareket ile karardı…

Düğün gecesinde dans pistine çıkan ve arkadaşlarıyla dans eden Mike, heyecanla dans figürleri sergilerken iki ayak üstündeyken ters takla atmaya çalışınca korkunç bir kaza geçirdi. Genç adam tam takla atamadı ve kafasının üzerine düşünce beyin travması geçirdi.

Alelacele hastaneye kaldırılan adam ameliyata alınsa da hareket kaybı yaşadı. Kelsey, “Normalde Mike bu hareketi sorunsuz yapıyordu ama düğün sırasında yerde su vardı ve damatlık ayakkabılarının tabanı da kösele olduğu için kaydı” dedi.

YEMEK YEMEYİ BİLE ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDI

Kafasına aldığı darbeden dolayı beyni sürekli şişen adam 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine geldi. Fakat yürümekte, hareket etmekte zorluk yaşayan adam yemek yemeyi bile zaman içinde öğrendi.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Kelsey, bütün takipçilerinden yardım istedi. Kelsey, “Mike’ın iyileşme süreci iyi gidiyor ve onunla gurur duyuyuroum” dedi. Kelsey, hastane ve fizik tedavi masrafları için de yardım istedi. Kelsey, böyle tehlikeli hareketler yapılmaması konusunda da takipçilerini ve arkadaşlarını uyardı.

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